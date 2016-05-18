المواقف التاريخية التي جمعت المملكة والإمارات في أكثر من مناسبة وحدث، وقبل ذلك في مصير واحد لمواجهة التحديات والتهديدات التي تمرّ بها المنطقة اليوم؛ جعلت من هذه العلاقة استثنائية في زمن متغيّر، ومخيف، ومثير في تطوراته المتسارعة، حيث أثبت البلدان الشقيقان أنهما أمام مسؤولية كبيرة لحماية أمن الخليج، والتصدي للمشروع الإيراني الطائفي، وتدخلاته السافرة في شؤون الدول العربية، إلى جانب استثمار حجم العلاقة في تقديم نموذج عربي قادر على بناء تحالف إستراتيجي عميق في رؤيته، وإرادته، ودوره، ومصالحه المشتركة، والنهوض معاً إلى أفق أوسع من التوأمة السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية أيضاً.

ما يجمعنا بالإمارات أرضاً وإنساناً وتاريخاً وجغرافيا هو صدق النوايا التي ترجمتها الأفعال في زمن الشدة قبل الرخاء، وثقة المسؤولين في البلدين بقدراتهم وتحالفاتهم، وتقدير بعضهم البعض في المواقف والأزمات التي يكون العضيد سنداً لأخيه، ومناصراً له، ومدافعاً عنه، حيث كانت حرب الخليج الثانية، و«عاصفة الحزم»، و«إعادة الأمل»، و«تفاهمات كامب ديفيد»، و«رعد الشمال»، و«التحالف الإسلامي لمواجهة الإرهاب»؛ عناوين كبيرة وممتدة على عمق هذه العلاقة، وإستراتيجيتها بعيدة المدى، إلى جانب المواقف المشرّفة بين البلدين في سورية، والعراق، وليبيا، ولبنان، ومصر، حيث تشعر أن الخطاب السياسي السعودي متطابق ومنسجم في رؤيته وفعله مع الخطاب السياسي الإماراتي، وكأن الصدى يعيد الكلمات والمواقف والتوجهات ذاتها، بل أكثر من ذلك تجد أن المواطن السعودي يمثّل المواطن الإماراتي والعكس صحيح في التعبير عن إرادة واعية ومشتركة من الأحداث والتطورات التي شهدتها المنطقة، فضلاً عن جوانب اقتصادية وثقافية منحت المواطنين في البلدين فرصة الحضور والمشاركة في تعزيز هذا الدور، والتقارب والتعاون في ترجمة حقيقية لما هي عليه القيادة السياسية في المملكة والإمارات.

التوقيع على محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي الإماراتي الذي جرى يوم أمس الأول في جدة هو لتأطير هذه العلاقة في قنوات رسمية، وتفعيل دورها، وتعزيز حضورها على الساحتين العربية والإسلامية، وأيضاً في إطار التكامل المنشود خليجياً، إلى جانب ترجمة لما وصلت إليه نتائج اللجنة المشتركة العليا بين البلدين العام 2014، ورغبة البلدين إلى تحويلها إلى مجلس تنسيق في جميع المجالات، وهو ما يعني أن المملكة والإمارات على رؤية وقدرة أيضاً في استثمار رصيدهما السياسي والعسكري والأمني والاقتصادي والثقافي والسياحي لما يحقق مزيداً من التكامل من جهة، وتحمّل مسؤولياتهما التاريخية في المنطقة من جهة أخرى، وهذا تأكيد على أن ما يجمع البلدين من مقومات وموارد كافٍ لإحداث الفارق في زمن محدود من المصالح المشتركة، والنقلة النوعية للعلاقات، لا سيما وأن المملكة لديها رؤية جديدة 2030، وتنتظر تدفق رؤوس الأموال الإماراتية إلى المملكة مثل ما كانت ولا تزال الأموال السعودية تستثمر بقوة هناك، حيث ارتفع عدد الشركات السعودية المسجلة في الإمارات إلى 32 ألفاً، ونحو 51 وكالة تجارية، وأكثر من 1694 علامة تجارية سعودية، وتجاوز قيمة التبادل التجاري بين البلدين 19 بليون دولار عام 2014 ما يمثل نصف حجم التبادل بين دول مجلس التعاون، كما تحتل المملكة المركز الأول باستحواذها على 30% من تجارة الإمارات غير النفطية الإجمالية مع الدول العربية.

هذه الشراكة الاقتصادية بين البلدين ستكون عنواناً آخر في حجم وأهمية العلاقة بين المملكة والإمارات، حيث من المؤمل أن يساهم المجلس الجديد في توفير بيئة عمل استثمارية قائمة على الشراكة، وتبادل الخبرات، وتعزيز المصالح، خاصة وأن المستثمرين الإماراتيين لديهم الرغبة في الدخول في مشروعات صناعية وخدماتية وترفيهية وعقارية و«مولات تسوق» في المملكة، مثل ما هو المستثمر السعودي الذي نجح في عقاراته وتجارته ومحافظه الاستثمارية في سوق الأسهم هناك، ولذلك المجلس الجديد سيعطي دفعة جديدة لتعميق العلاقة الإستراتيجية ونقلها إلى حيّز يلمسه المواطنين في البلدين على أنه العنوان الأهم في المستقبل القريب.

* نقلاً عن "الرياض"