الحرب واختلاف النظرة

ربما نتفق أن الدهر هو فيض من الفلسفات والتنظيرات التي تلتقي وتفترق، وتتفق وتتناقض. فآخر فلسفات الحروب – مثلا – أنها حسب رأي بعض علماء الاجتماع والسكان، ضرورة بيئية لصلاح التوازن السكاني في الأرض. وأنها (أي الحرب) لولا قيامها بين حين وآخر لتضخّم العدد السكاني على هذا الكوكب ولما كفت الموارد المتاحة، ولمات الناس أو أكل بعضهم بعضا، كما يحدث في حياة الوجود الحيواني.

وسبق أن كتب العالم البريطاني توماس مالتوس مقالاته الشهيرة عن أن النمو السكاني للأرض يفوق تطور موارد الأرض الغذائية، ما سبب الصراعات المختلفة حول هذه الموارد.

ونظر مالتوس إلى الحروب والأمراض والمجاعات على أنها أسلوب الطبيعة لخلق التوازن بين سكان الأرض ومواردها، أي لا بد من التخلص من الزائد من السكان بطريقة أو أخرى.. ومنذ ذلك الحين وهناك تحذيرات مستمرة من النمو السكاني غير المنضبط.

وفلسفة الشعراء كما قرأتُ تختلف أيضا فيما بينهم. لكن ذلك لم يكن مبنيا على النظرة العصرية. فالشاعر الجاهلي زهير بن أبى سلمى قال:

وما الحرب إلا ما علمتم وذقتمُ

وما هو عنها بالحديث المُرجّمِ

متى تبعثوها تبعثوها ذميمة

وتضرى إذا ضرّيتموها فتضرمِ

فتعرككم عرك الرحى بثفالها

وتلقح كشافاً ثم تنتج فتتئمِ

فتنتج لكم غلمان أشأم كلهم

كأحمر عاد ثم ترضع فتفطم

هذا واضح، زهير يكره الحرب ولا يريدها وينادي بعدم الوصول إليها.

شاعرية أبو القاسم الشابي رأت السلامة والنعمة بعدم إشعال حرب مهما كانت الأسباب. فقال:

وما الحروبُ سوى وحْشيَّةٍ، نهضَتْ

في أنفُسِ النّاسِ فانقادَتْ لها الدّولُ

وأيقظتْ في قلوبِ النّاسِ عاصفة

غامَ الوجودُ لها، واربْدَّت السُّبُلُ

وهاكم شاعر عامي يرى أن الحرب هي المعيار للبطولة والشجاعة. وتلتهب كبدهُ من الشوق إلى الحرب. فنراه يقول:

مــلح الـفـرنـج لـعـايـلِ جـانــا حـريب... دهــم بــه العـايـل تــرده عــن هــواه

والله مـا يجـلـي عــن الكـبـد اللهيــب... كـود الفرنجـي يـوم يظهـر مــن خـبـاه

ومدح آخر بندقيته التى يعتز بها، ويستعد بها للحرب فقال:

لي بندقٍ ترمي اللحـم لـو هـو بعيـد... مــا وقـفــت بـالـسـوق مـــع دلالـهــا

خمـس رصاصـه ستـة أشبـار تزيـد... مــلــح الـجـريـفـه مـحـيــل يعـبـالـهـا

وكلّ يرى فلسفتهُ هي الأجدى.

* نقلاً عن "الرياض"