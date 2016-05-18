السجن 23 عاماً لمواطن من أصحاب حسابات التحريض

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة مواطن بانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة، ومبايعته زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي، وتأييده لما يقوم به ذلك التنظيم من أعمال إرهابية داخل البلاد وخارجها.

كما أدين بإعداده وتخزينه وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال قيامه بإعداد ونشر تغريدات تتضمن ما أشير له أعلاه عن طريق موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ومحاولته الخروج للانضمام لتنظيم "داعش" الإرهابي من خلال تواصله مع بعض الأشخاص خارج البلاد لمساعدته في السفر إلى سوريا.

إلى ذلك قررت المحكمة تعزيره على ذلك بسجنه مدة 23 سنة، وإغلاق حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي بالإنترنت استناداً للمادة الثالثة عشرة من ذات النظام ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة 23 سنة تبدأ بعد اكتساب الحكم القطعية وخروجه من السجن، كما قررت المحكمة منع المدعى عليه من الكتابة والمشاركة في الإنترنت بأي طريقة كانت حفظاً له وللمجتمع.