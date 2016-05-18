السعودية.. 60 ألف طفل خديج سنوياً

قال رئيس قسم طب حديثي الولادة بمدينة الملك فهد الطبية الدكتور سامح أبو زيد، إن عدد الأطفال الخدج في السعودية يقدرون بـ 10 أطفال خُدّج لكل500 ألف حالة ولادة، بنسبة أعلى تُقدّر بـ 3% عن المعدل العالمي، وهو ما يصل إلى ولادة 60 ألف طفل خديج سنوياً، 15 ألفاً منهم معرضون للوفاة والإعاقة الذهنية والجسدية.

جاء ذلك خلال كلمته في الحفل الذي أقيم أمس، في القاعة الصغرى بمناسبة مرور 10 سنوات على تشغيل برنامج متابعة النمو والتطور العقلي والحركي بالمدينة الطبية، بحضور المدير التنفيذي للشؤون الطبية في المدينة الدكتور مشبب عسيري.

وأشار إلى أن البرنامج يعد الأول والأضخم على مستوى المملكة كبرنامج متكامل للمواليد عالي الخطورة، الذي بدأ عام 1426هـ، واستفاد منه 1000 طفل، حيث يحتوي على 7 تخصصات مختلفة لتقديم خدمة متكاملة، ويعــد المرجع الوحيد لتدريب أطباء الأطفال حديثي الولادة بالسعودية.

من جهةٍ أخرى، أفادت رئيس اللجنة المنظمة للفعالية الدكتورة بان عبدالرزاق، أن البرنامج يضم عيادات تخصصية يتم من خلالها متابعة النمو والتطور العقلي والحركي للطفل بعد خروجه من العناية المركزة لحديثي الولادة وخلال مراحل عمره الأولى التي تسبق سنوات الدراسة.