جازان.. القبض على عصابة نفذت 300 سرقة

قبضت شرطة محافظة صبيا بمنطقة جازان على عصابة إجرامية مكونة من أحد عشر شخصاً امتهنوا سرقة المتاجر وعزب الأجانب والدراجات النارية ونشل الجوالات والحقائب النسائية.

وتعود بداية القضية إلى ورود بلاغات عن سرقة بعض المحال التجارية بالمحافظة ليتم تشكيل فريق تحقيق وتحر للوقوف على تلك البلاغات والشروع بمراجعة الأساليب الإجرامية للقضايا ومقارنتها حيث تم على ضوء ما توفر من وصف جمع المعلومات الوافية عن المشتبه بهم ومن يشاركونهم نفس المسلك والدرب.

وأفاد اللواء ناصر الدويسي مدير شرطة جازان أنه بتضافر جهود التحريات وربط المعلومات بالوقائع فقد تم التوصل لأحد المتورطين ومن ثم الإطاحة ببقية أفراد العصابة وأثمرت نتائج التحقيق والمواجهة معهم عن اعترافهم بالضلوع في أكثر من 300 حادثة بين سلب المارة وسرقة محلات على مستوى المنطقة وخارجها وتم كشف المقيد ضد مجهول من حوادث قديمة.

وأشار الدويسي إلى أن الجناة دلوا على العديد من مواقع تلك السرقات وأماكن إخفاء المسروقات ليتم ضبط الكثير مما امتدت إليه أيديهم واتخاذ الإجراءات النظامية بما أسفرت عنه نتائج التحقيق.