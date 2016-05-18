بالأمس احتفل مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالذكرى الـ 35 على تأسيسه، المجلس الذي ولد من رحم أزمة عصفت بمنطقة قدرها أن تخرج من الأزمات إليها، وأمام ذلك يَثبت المجلس ويُثبت أن بمقدوره مواجهة كل ما يستجد من مأزق في النطاق الإقليمي، وكلما استحكمت حلقات تلك الأزمات كلما برهن المجلس جدوى انعقاده والتئامه، فالتحديات واحدة والمواجهة كذلك والمصير.

أول من أمس وقّعت المملكة والإمارات العربية محضر إنشاء مجلس تنسيقي بين البلدين اللذين يتضح من توجههما الحالي رغبتهما في تأطير علاقتهما وتنظيمها؛ لتغدو تلك العلاقة أكثر نشاطاً وفعالية، وكذلك لإعطاء المؤسسات من الجانبين مزيداً من القدرة على تشكيل اللجان، والانطلاق نحو مزيد من العمل المشترك على كل المستويات، ولدى الرياض وأبوظبي فرصة سانحة لإطلاق قدراتهما على مختلف الصعد سعياً لأجل علاقات مثالية قائمة على العمل والفائدة للجانبين والمصالح المشتركة.

ويبعث إنشاء مجلس تنسيقي بين البلدين بإشارة إيجابية عن ارتفاع مستوى التفاهمات بين العاصمتين الخليجيتين، إذ يمكن اعتبار هذا المجلس ذروة التعاون السعودي - الإماراتي الذي يجب أن نشير إلى أنه بلغ مرحلة متقدمة من التنسيق والتشاور في الجوانب السياسية والاقتصادية والعسكرية، لاسيما في ظل الاضطرابات التي تمر بها المنطقة.

ارتقت العلاقات بين الرياض وأبوظبي فوق أي خلاف، واكتسبت حصانة فوّتت على المغرضين فرصة إفساد العلاقة بينهما، فحجم ما تعرضت له المنطقة يحفّز الحس العدائي لدى البعض حداً لا يتورعون فيه بالتدليس أو التلفيق، اللافت أن التفاهم بين البلدين أوجد صياغة أكثر شمولية بلغت معه النظر إلى الفاعلين الإقليميين في المنطقة وتأثيرهما بمعيار ومنظور واحد، وهو ما حفّز أيضاً على استقرار العلاقات بين المملكة والإمارات، وكشف إلى أي حد تظل الأجندة الخاصة بكل منهما متقاربة من ناحية ترتيبها.

إن خطوة إنشاء المجلس التنسيقي ستجد انعكاساً مثمراً على المنظومة الخليجية ككل، وستعمل على تقويتها والقدرة على التعامل مع استحقاقات المنطقة التي تواجهها في هذه اللحظة التاريخية وبشكل مضطرد تحديات متنوعة، لقد أظهر البلدان قدرة استثنائية على مواجهة الأزمات، ولعل "عاصفة الحزم" و"إعادة الأمل" كانتا منعطفاً مهماً في مسار العلاقات السعودية - الإماراتية، ولحظة تاريخية لن تنسى..

* نقلاً عن "الرياض"