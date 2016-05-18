زوج يتهم زوجته بعضه وضربه بـ"العقال"

وجه مدعي عام المحكمة الجزائية السعودية اتهاماً لزوجين سعوديين بالتضارب فيما بينهما والتسبب لبعضهما بالإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية، مشدداً على أن ما أقدم عليه الزوجان وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعا فعل محرم ومعاقب عليه شرعا.

واتهم الزوج زوجته بالتلفظ عليه بألفاظ خارجة وضربه على وجهه والتهجم عليه بـ"العقال" وعضه، في حين ردت الزوجة برفض الدعوى والادعاء عليه بأنها تعرضت للضرب على يده والطرد من منزل الزوجية، وقدم الزوج لهيئة التحقيق والادعاء العام تقريرا طبيا يتضمن إصابته برضوض في الصدر وجروح في الذراعين والساقين، ومدة الشفاء أربعة أيام، بحسب صحيفة "عكاظ".

وطبقاً للتفاصيل، فإن دائرة العرض والأخلاق التي تسلمت ملف القضية من الشرطة للتحقيق في الدعوى استمعت إلى الزوجين، إذ أفادت الزوجة بأن زوجها ضربها وتلفظ عليها بسبب سوء تفاهم وقالت إنها أصيبت برضوض وخدوش.