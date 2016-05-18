سباق التتابع نحو 2030

أفضل فكرة أراها تُعبر عن روح الفريق الواحد ليس في لعبة كُرة القدم بل في سباق التتابع ركضاً. السباق يتطلب جهداً فردياً وجماعيا في ذات الوقت إذ يفترض في المتسابقين جميعا اللياقة العالية والعزيمة الصلبة ومهارة تنفيذ عمليات التسليم والاستلام.

في بعض التكتيكات يكون مطلوباً من المتسابق الأخير -الذي يصل الى خط النهاية- السرعة الفائقة لهذا يُحمّل مسؤولية النجاح أو الاخفاق.

رأيتُ أيضا بأن سيرورة الحياة بصفةٍ عامّة ومهمّة إعمار الأرض على وجه الخصوص تتشابه كثيرا مع فكرة سباق التتابع حيث يسلّم السلف الراية للخلف (سَلّمْ واستلمْ) لإكمال مهمة البناء سواء على مستوى العمل الوظيفي أو التجاري والزراعي أو حتى على مستوى امتداد الأسرة وتربية الأبناء وخلافه.

لم يُعهد قيام أمّة بتقويض ما بناه (بناءً ماديّاَ أو معنويّا) أسلافها ومن ثم العودة لنقطة الصفر.

هنالك جانب مهم في سباق التتابع من حيث طول النفس فقد يُعطّل السباق الراكض صاحب النفس القصير الذي يشبه فقاعة الصابون التي سرعان ما تتلاشى بعد تكوّنها وكأنها لم توجد أصلاً.

لنعترف بأن (بعضنا) أصحاب نفس قصير في أداء المهمات على مختلف مستوياتها.

ننفعل ونتفاعل مع الأحداث بشكل سريع عاطفي، ونتخذ القرارات لنبدأ فورا في التنفيذ (ارتجالي في بعض الأحيان) ثم ما تلبث أن تفتر عزائمنا ونبدأ في الانسحاب تدريجيا حتى نعود الى سابق عهدنا، الى ما قبل وقوع تلك الأحداث أو الحوادث.

لماذا لم نستمر بذات الوتيرة في الحماس؟

هُنا سرّ إخفاقاتنا في سباقات التحضر والتطور والنمو.

اليوم لدينا رؤية، بل رؤية واضحة وشديدة الطموح

هل سننتهج فلسفة سباق التتابع القصير، أم التتابع الحر الطويل لتنفيذ الخطط على أرض الواقع؟

من الجدير بالركض في هذا السباق؟

من سيُسلم الراية ومن سيستلمها لينطلق بها؟

هل لدى الفريق اللياقة العالية والمهارة الكافية لإكمال السباق؟

كل هذه الأسئلة يفترض أخذها بعين الاعتبار أثناء وضع الخطط التفصيلية لتنفيذ الرؤية 2030.

يرى كاتب هذه السطور بأن الأولوية لتدريب الكوادر التنفيذية على أسلوب النفس الطويل للوصول (بنجاح) الى خط النهاية في الزمن المحدد.

* نقلاً عن "الرياض"