صحف سعودية: للإيرانيين أجنداتهم الخاصة في الحج

أكدت صحف السعودية محاولة إيران المستمرة لتسييس الحج، وعدم الالتزام بالقوانين السعودية التي تحاول قدر المستطاع حماية الحجاج بكافة تنوعاتهم وانتماءاتهم المذهبية.

وتحت عنوان "إيران وتسييس الحج"، أوضحت صحيفة "الشرق" اليوم الأربعاء أن السعودية تسهل أوضاع الحجاج ليقوموا بفريضة الحج بعيداً عن أي مشكلات أو متاعب قد تصيبهم أثناء أداء المناسك.

وقالت: "هذا ما يطالب به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز جميع المسؤولين المباشرين في موسم الحج وبشكل دائم، بتسهيل كافة الأمور لحجاج بيت الله الحرام ليستطيعوا أداء مناسكهم بسهولة ويسر".

وأشارت الصحيفة إلى أن لدى المسؤولين الإيرانيين أجنداتهم الخاصة في التعامل مع الحج، وهذا ما تؤكد عليه الاجتماعات التي حدثت بين الوفدين السعودي والإيراني بخصوص الترتيبات النهائية لوصول الحجاج الإيرانيين أسوة ببقية دول العالم الإسلامي.

وفي نفس الملف، كتبت صحيفة "اليوم" تحت عنوان "تسييس الحج أمر خاطئ": "لم يحدث في أي موسم من مواسم الحج أن رفضت المملكة دخول المسلمين إلى ديارها لأداء فريضة حجهم بل إنها ترحب بهم وتسهر على راحتهم وتقدم لهم كل التسهيلات التي تعينهم على أداء فريضتهم بسهولة".

وأكدت الصحيفة أن السعودية ستبقى متمسكة بمنهجها الواضح حيال هذا الأمر، أي عدم استغلال فريضة الحج للتسييس، مع تمسكها الوثيق بتسخير كل إمكاناتها المادية والبشرية لخدمة الحجاج والمعتمرين وضمان أمنهم وسلامتهم وطمأنينتهم خلال أدائهم مناسك الحج والعمرة، وتتعهد بتذليل كافة الصعوبات التي قد تعترضهم منذ دخولهم الى أراضيها وحتى مغادرتهم إياها.