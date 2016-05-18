كم يغرد السعودي في اليوم الواحد؟

في ملتقى "مغردون" الذي نظم في الرياض منذ فترة، تبين أن المستخدم السعودي يتابع قرابة 609 حسابات، فيما تتم متابعته من قرابة 741 حسابا. ويغرد السعودي بما يقارب 5 تغريدات يومياً، فيما وصلت إعادة التغريد لـ87% من تغريداته. أما عن الأوقات الأكثر تفاعلاً للمغردين فهي بين الـ9 حتى منتصف الليل.

لذا سألت "العربية.نت" قراءها، هل سيحافظ "تويتر" على شعبيته في السعودية؟ شارك في الاستفتاء 1796 قارئاً، أيد 69% منهم بقاء "تويتر" على منصة مواقع التواصل الأكثر شعبية في السعودية، فيما رفض 15% من القراء وضع "الطائر الأزرق" في مرتبة الصدارة، وأجاب 16% منهم بالحياد.

وثمة ما يمكن أن يرفد هذا الاتجاه، حيث تقدر نسبة مستخدمي "تويتر" في السعودية 40% على مستوى الدول العربية، يغردون بأكثر من 210 ملايين تغريدة شهرياً. كما وصل عدد مستخدمي "تويتر" في السعودية إلى 9 ملايين مستخدم بنسبة نمو 80% مقارنةً مع عام 2013.

هذه العوامل زادت من شعبيته

من جانبه، أوضح خبير الإعلام الاجتماعي عمار محمد أن شعبية "تويتر" في السعودية في ازدياد نتيجة لعوامل طبيعية، منها الثقة وإيصال المعلومة بأسرع وقت مع تواجد أصحاب القرار في هذه المنصة الإلكترونية.

وقال لـ"العربية.نت": "المستخدم العادي يبحث عن المعلومة بطريقة سهلة خاصة مع ارتفاع نسبة مستخدمي الهواتف الجوال في المملكة".

وأضاف: "المستخدم السعودي متواجد بقوة ضمن أول 100 شخص سجل على موقع تويتر منذ افتتاحه عام 2006 نظراً لتواجدهم في مواقع الاغتراب، كما أن المستخدم يحاول تطوير نفسه ويتواصل بطريقته الخاصة ليعرف الوضع في المملكة بشكل كامل، وتفوق المستخدم السعودي وزادت شعبيته في تويتر بعد الاعتراف بالمنصة العربية".

تويتر "خليجي"

من جهته، أكد سلمان الدوسري رئيس تحرير صحيفة "الشرق الأوسط" أن طبيعة "تويتر" تناسب المجتمعات الخليجية أكثر من "فيسبوك": "أعتقد أن هذا سبب رئيس لشعبية تويتر في السعودية، فهو يشكل نوعاً جديداً من الحوارات الافتراضية التي وجد فيها عدد من المهتمين بعالم المحادثة على شبكة الإنترنت، وهو فرصة للتواصل والتعبير عن آرائهم حول الكثير من القضايا المحلية والعربية والعالمية، كما أن انتشار الأجهزة الذكية ساهم في إقبال المجتمع".

وتتباين استخدامات السعوديين لمواقع التواصل الاجتماعي بدءاً من التسلية وملء وقت الفراغ، وصولاً إلى متابعة النقاشات الجدية، ومطالعة الأحاديث والفتاوى الدينية والخواطر والتعليقات الرياضية.

السعودية الأكثر شهرة على "تويتر"

وأكد أحمد الجبرين، مالك شركة متخصصة في وسائل التواصل، أن السعوديين يعتبرون الأكثر شهرة في "تويتر" من مشايخ وإعلاميين، فهم يحتلون المراكز الخمسة الأولى عربياً ،ومتابعوهم يعدون بالملايين.

وتغرم الأنظمة السعودية بـ500 ألف ريال والسجن لمن يقذف ويشهِّر ويسيء للآخرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا داعم لزيادة الشعبية مع تواجد أنظمة تحفظ الحقوق.

ختم الجبرين تأكيده على ما سبق بالقول: "سجَّل مستخدمو تويتر السعودية نمواً يقدر بـ3000% خلال السنوات الأخيرة، وهو أعلى بكثير من المتوسط العالمي".