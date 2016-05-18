معرض "لقاءات" للتوظيف يستقطب 50 ألف زائر في يومين

استقطب معرض لقاءات الإلكتروني السابع للتوظيف الذي ينظمه صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) 49640 زائراً في اليومين الأولين، في حين سجل 21115 باحثاً عن عمل فعلياً في المعرض، الذي أطلق الأحد الماضي.

ويقدم المعرض فرصاً وظيفية شاغرة أمام حاملي الشهادات الجامعية، تقدمها أكثر من 60 مُنشأة، حيث تنتهي فعاليات المعرض غدا الخميس، ويلتزم المعرض بمعايير سهولة الوصول الشامل لشمل الأشخاص ذوي الإعاقة، وإتاحة فرص أكبر لمواءمة الوظائف.

وقال سعادة نائب المدير العام لدعم التوظيف بصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) الأستاذ نواف الدعيجي: "إن المعرض الإلكتروني يتيح لأصحاب الأعمال المشاركة من خلال التواجد في منصات إلكترونية لعرض الفرص الوظيفية المتاحة للباحثين عن عمل من حملة الشهادات الجامعية، كما يتيح للباحثين عن عمل إمكانية الاستفادة من المعرض من خلال التحدث عبر الدردشة الكتابية مع أصحاب الأعمال عبر منصاتهم والتقدم على الفرص الوظيفية المناسبة لهم"، مضيفاً أنه سيكون بإمكان الباحث عن عمل الدخول باستخدام اسم المستخدم الخاص به وكلمة السر الخاصة بموقع طاقات للتوظيف الإلكتروني وذلك للدخول إلى موقع معرض لقاءات الإلكتروني للتوظيف والتواصل مع أصحاب العمل والتقدم إلى المئات من الفرص الوظيفية المتاحة.

وقد سجلت مدن الرياض وجدة والدمام ومكة المكرمة والطائف، قائمة المدن الأكثر نشاطاً في المعرض، في حين تركز إقبال الباحثين والباحثات على: الجسور المعلوماتية، بنك الجزيرة، شركة مراكز الاتصال، شركة الحلول الممتازة، شركة سيل المتقدمة، البنك السعودي الفرنسي، جامعة دار الحكمة الأهلية، شركة مجموعة كابلات الرياض، على التوالي.

وأفاد الدعيجي أنه بإمكان الباحث عن عمل من حملة الشهادات الجامعية التسجيل في موقع لقاءات الإلكتروني للتوظيف عن طريق إنشاء حساب جديد، وبناء سيرته الذاتية كي يتاح له التقدم على الفرص الوظيفية المطروحة.