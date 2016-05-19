الاختبارات ومن يقود التوعية

لا تبدأ معركة الاختبارات الا ببدء الاختبارات نفسها، وفي بعض الاحيان قد تكثر بعد بدئها بوقت ليس ببسيط، ولعل موسم الاختبارات امر ألفناه وألفنا حتى اعتاد علينا فاعتدنا عليه، لكن رغم كل المحاولات لتغيير الواقع الى ما هو افضل، فان تغييره يحتاج منا الى توضيح بعض الامور وعدم التساهل في امور اخرى مهما كانت النوايا حسنة، لان النوايا الحسنة في مثل هذه الامور المهمة ان لم يتم توظيفها بشكل سليم فانها تأتي بنتائج عكس ما نتوقع وما نريد للاسف.

في الصباح الباكر واثناء انطلاقنا للمدارس مع اولادنا نستمع لبعض البرامج الاذاعية التي تأخذ من الاختبارات مادة دسمة لها، وتبداأ بالاتصال مع الخبراء وتلقي الاتصالات وسماع النصائح وارسال الرسائل للطلاب كيف تتصرفون كيف تنجحون كيف تتذكرون، وكيف وكيف.. الخ.

حقيقة الكثير من النصائح التي نسمعها والمقترحات تعطينا انطباعا اننا في عامنا الاول في فن الاختبارات وان هذا العام هو الاول في التدريس في المملكة، وبطبيعة الحال البعض يعطي نصائحه من تجاربه الخاصة والبعض قرأ بحثا على النت او معلومة تخص دولا ومجتمعات اخرى، رغم ان هذا الاعلام التوعوي حاله حال ابننا الطالب يغيب طوال العام ويأتي ليلة الاختبارات ليجمع العلم كله.

لتنجح في الاختبار اتبع النصائح التالية، نم باكرا انهض باكرا صلّ لربك وادعه قبّل يدي والديك واطلب منهما ان يدعوا لك، توجه بهدوء للمدرسة، اجلس وخذ ربع ساعة تفكير، تنفس عميقا، لا تبدأ بالأسئلة الصعبة بل ابدأ بالسهلة، تذكر ان الله على كل شيء قدير.. الخ، كل هذه النصائح تزرع في قلوب وعقول واذهان ابنائنا الطلبة بكل نية حسنة، لكنها للاسف تأتي بغير ما نتمنى، بل في كثير من الاحيان تكون نتائجها سلبية كارثية.

كثير من الطلاب يقومون باتباع هذه النصائح حرفيا ولكنهم في نهاية العام لا ينجحون، طبعا لا ينجحون لان اهم عامل للنجاح غائب كليا وهو الدراسة طوال العام والاعداد والاستعداد والتحضير، الدعاء وحده لن ينجحك، والتنفس العميق ان لم تمتلك المعلومات لن يفيدك، ومهما تفكرت في قدرة الله عز وجل فانها لن تسعفك لان صاحب القدرة عادل لا يظلم احدا، وأمرنا بأن نعقل ثم نتوكل.

اكثر الذين يقدمون النصائح عقلانية هو الذي يتصل ويقول من اهم عوامل النجاح والتوفيق في الاختبارات بعد عامل الدراسة طبعا هو... ثم يبدأ بسرد النصيحة تلو الاخرى، يأتي مرورا سريعا على عامل الدراسة، وهنا اقول لو درس طالب واستعد جيدا للامتحان ونهض باكرا وذهب لاختباره ولم يدع ولم يتنفس عميقا، ويتفكر قليلا، بل كان مركزا فيما درسه فان فرص نجاحه بل وتوفيقه اكثر بكثير من ذلك المسالم المتفكر المتنفس بعمق غير الدارس ولا مستعد، والكارثة انه مع مرور السنين فان العديد من الطلبة يفقدون الثقة في عامل الدعاء لله عز وجل وطلب دعاء الوالدين لانه جربها كثيرا ولم ينفعا معه، طبعا لم ينفع لانه لم يدرس ولم يستعد ولم يحضر جيدا، والاعلام ومسخرة التوعية لم تغرس في ذهنه ان الاساس هو الدراسة والمتابعة طوال العام وان بقية الامور ثانوية وليست رئيسية، إن لم تدرس فان الف دعاء ودعاء لن ينجحك، بكل بساطة لان من تدعوه قال في محكم تنزيله: "قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون".

* نقلاً عن "الرياض"