السجن 9 سنوات لسعودي أثار الشغب في القطيف

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة متهم "سعودي" لمشاركته أكثر من 9 مرات في تجمعات مثيري الشغب في القطيف وفي تنظيم أعمالها وترديده الهتافات المناوئة للدولة، وعلمه بمشاركة عدد من المطلوبين أمنياً في تجمعات مثيري الشغب في القطيف وبعضهم يحمل سلاحاً نارياً وعدم الإبلاغ عنهم، واشتراكه مع أحد الأشخاص في سرقة أموال من أحد المحلات الغذائية في القطيف، وتخزينه وإرساله لما من شأنه المساس بالنظام العام.

وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما ثبت بحقه بسجنه لمدة تسع سنوات وإغلاق حسابه في موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، ومنعه من السفر خارج السعودية لمدة 3 سنوات اعتباراً من تاريخ انتهاء محكوميته.