السعودية.. إصابة محام بالرصاص بعد كسبه قضية

أصيب محامٍ في المنطقة الشرقية بـ4 طلقات نارية أمام مكتبه بعد كسبه قضية حقوقية صباح الأربعاء.

وقام المواطن مطلق النار بتسليم نفسه وتم إجراء عمليات جراحية عاجلة للمصاب، في حين طالب محامون بتطبيق الحماية للمحامي ووضع عقوبات توازي استهداف القاضي وتشديد العقوبة على الجاني.

وأوضح المتحدث الرسمي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي أنه في الثانية من مساء الأربعاء تلقت شرطة محافظة الأحساء بلاغاً عن تعرض مواطن أربعيني لإطلاق النار من آخر عشريني جراء خلاف حقوقي بينهما أسفر عن إصابة المجني عليه بعدة أعيرة نارية، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة فيما جرى إيقاف الجاني بعد تسليم نفسه.

وباشر المختصون بالشرطة إجراءات الضبط الجنائي للحادثة والتحقيق فيها، تمهيداً لإحالة الجاني وملف القضية لهيئة التحقيق.