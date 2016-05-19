جاهز.. أول منصة إلكترونية لتوظيف المبتعثين السعوديين

أطلقت مؤخرا المنصة الإلكترونية (جاهز) الخاصة بتوظيف خريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، حيث أنشئت المنصة بمبادرة ريادية من مجموعة من خريجي ذات البرنامج، لحل مشكلة ضعف الربط بين المبتعثين وطالبي العمل من الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص.

وقال حسام الدرويش، مؤسس منصة التوظيف (Jahiez.com)، إن الفكرة جاءت بعد قرابة عام من تخرجه إذ عمل في ثلاث شركات في قطاعات مختلفة وفي كل مرة كان يكتشف حجم الاحتياج الكبير للكفاءات ذات التأهيل العالي وخريجي الجامعات العالمية، وفي الوقت ذاته كان يشاهد عددا كبيرا من زملائه الخريجين عاطلين عن العمل ولفترات طويلة رغم كل هذا الاحتياج، وهو ما يدل على وجود خلل في عملية التواصل بين الشركات أو حتى القطاعات الحكومية من جهة والمبتعثين من جهة أخرى.

وهذا ما دفع الدرويش وعدد من زملائه الخريجين إلى إنشاء منصة "جاهز" وإطلاق نسخة الويب التجريبية كخطوة أولى تهدف إلى حل هذا الخلل، إضافة إلى العمل على إطلاق تطبيقات للهواتف الذكية من شأنها أن تسهل عملية الوصول إلى المنصة والاستفادة من خداماتها.

من جهته قال ريان الزهراني مسؤول التسويق بمنصة جاهز: "الطلب في الوقت الحالي على كفاءات وطنية مؤهلة كبير بل كبير جداً، وفي كل يوم نشاهد من يشتكي من عدم توافر الكفاءات الوطنية وهذا بطبيعة الحال تصور خاطئ أعتقد أنه جاء نتيجة للخلل في التواصل بين الخريج وطالبي العمل".

وأضاف: "قطاعات حيوية عدة كالقطاع البنكي وقطاع التأمين أو حتى قطاع التجزئة في حاجة مستمرة لشباب يتحدثون اللغتين العربية والإنجليزية قادرين على خلق أفكار إبداعيه وتنفيذها وهو ما يتوافر في معظم خريجي برنامج الابتعاث". لافتا إلى أن "منصة جاهز" مبادرة تحمل هدفا نبيلا لحل مشكلة قائمة وملموسة، يعتبرها فريق العمل مشاركة بسيطة يحاولون من خلاها المشاركة في عملية التحول الوطني الذي يقوده ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، متعهدين بالعمل دون كلل للفوز بشرف المشاركة في تحقيق رؤية ٢٠٣٠ عبر المبادرات الفعالة والعمل الحثيث على تحقيقها بسواعد وطنية شابة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك أكثر من 200 ألف طالب وطالبة من السعوديين يدرسون في 57 دولة ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، حيث شهد البرنامج الذي يعتبر برنامج الابتعاث الأضخم في العالم تخريج ما يزيد عن 60 ألف طالب وطالبة في تخصصات مختلفة منذ إطلاقه.