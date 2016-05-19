شاهد "سبايدرمان" السعودي

بحركات سريعة وقفزات متتالية، تحمل الكثير من المغامرة والخطر، قام طالب جامعي مرتديا الزى السعودي، بنشر مقاطع فيديو وهو يمارس رياضة "الباركور" في شوارع العاصمة الرياض، الأمر الذي تسبب في تسميته بــ "سبايدرمان السعودية" بين متابعي مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما أن حركاته تشابهت مع حركات البطل الشهير سبايدرمان في تحدي قوانين الجاذبية الأرضية والتحليق في الهواء وتخطي الحواجز.

عبدالرحمن الشلهوب، صاحب المقطع، أوضح لـ "العربية.نت" أنه تعمّد ارتداء الزي السعودي، بهدف لفت الانتباه لهذه الرياضة الجديدة، التي تعتمد على تخطي العقبات وترتكز على الانتقال من نقطة إلى نقطة أخرى، وذلك عبر تنفيذ حركات مختلفة تمزج بين الجمباز والفنون القتالية، بأكبر قدر ممكن من السرعة والسلاسة وباستخدام القدرات البدنية.

الشلهوب طالب المستوى الأول بالجامعة، اتخذ من جدران المنازل والمركبات المتوقفة، حواجز يقفز من فوقها عوضاً عن الحواجز الطبيعية. ويوضح أنه قام بتوليف اللعبة وفقا للطبيعة الجغرافية السعودية، مؤكدا أنه يجب على ممارس تلك الرياضة أن يتمتع ببنية رياضية جيدة وسرعة عالية، وخفة وتركيز، تسمح له بالقفز على الجدران وسطوح البنايات على شكل حركات دائرية.

وحول بدايته مع الباركور، قال إنه اكتشفها أثناء مشاهدته لأحد مقاطع اليوتيوب، فشدته قفزات الممارسين، وأبهره ما يقومون به، لتكون تلك اللحظة بداية رحلته مع الباركور التي سيطرت على عقله، وأصبح يفكر في البحث عن الحواجز في كل مكان، ويعمل على اجتيازها بطرق فنية، مشيرا إلى أن اللعبة مبنية على تحديات جديدة تتطلب فكرا خلاقا من اللاعب، فكل عقبة تخلق تحديا مختلفا وتتطلب منه أن يستخدم ويطوع ما تعلمه من حركات والإضافة إليها.

وأضاف الشلهوب أنه قام بتدريب نفسه بنفسه معتمدا على المواد التعليمية المتوفرة على يوتيوب، وأنه يتحرى أوقات فراغه من التزامات الدراسة الجامعية، ليمارس تلك الرياضة فوق الجدران وعلى أسطح المباني، لاسيما أن ممارسة الباركور غير مقيدة بمكان حيث يتغير تكنيكاتها بحسب البيئة المحيطة باللاعب، ولا تتطلب زيا معينا ويمكن لأي فرد ممارستها، موضحا أنه بصدد القيام مستقبلا بتدريب الآخرين على ممارستها وافتتاح نادٍ متخصص وتطوير منهج تدريبي مناسب لطبيعة الشباب السعودي.

شعبية ورغبة في التعلم

إلى ذلك، أكد الشلهوب الذي يعتبر من الأوائل الذين مارسوا الباركور بالسعودية أن الرياضة في طريقها لأن تصبح شعبية، حيث لمس ذلك من خلال الإقبال الكبير الذي حققه مقطع الفيديو الذي نشره، مشيرا إلى أن كثيرا من الشباب تواصلوا معه وأبدوا رغبتهم في معرفة المزيد عن الرياضة، فضلا عن التدريب عليها وممارستها.

وكشف أنه سبق واشترك في أول بطولة لرياضة الباركور في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي أقيمت في دولة قطر في نوفمبر 2015 ورغم أنه لم يكن ضمن الفائزين الثلاثة فإن المشاركة بحد ذاتها كانت إنجازا، حيث كانت محصورة على18 متنافسا من أفضل لاعبي الباركور في الدول العربية، كما أوضح الشلهوب أنه التحق حاليا بمسابقة "مواهب السعودية" والتي تقيمها الهيئة العامة للرياضة، حيث يأمل أن يحصد المركز الأول من خلال ممارسته هذه الرياضة.

يذكر أن الباركور أو ما يعرف بفن الحركة باللغة العربية، هي رياضة غير تنافسية وجديدة نسبياً. ونشأت على يد جورج هربرت وهو ضابط بحري فرنسي تبنى شكلا من أشكال الألعاب الرياضية التي اكتشفها عن طريق المصادفة بين القبائل الأصلية في إفريقيا، وأعاد إحياءها من جديد في الثمانينيات من القرن الماضي، قبل أن تحظى بشعبية واسعة في أواخر التسعينيات وبداية الألفية الجديدة خاصة في الدول الغربية.



