الملك سلمان يعزي الرئيس السيسي في ضحايا الطائرة المصرية

تلقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مساء أمس اتصالاً هاتفياً من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، الذي أعرب عن أسفه الشديد لاختفاء طائرة مصر للطيران القادمة من باريس صباح اليوم فوق البحر المتوسط، معرباً عن تمنياته بنجاح السلطات المصرية في استجلاء أسباب وقوع هذا الحادث.

وأعرب الملك سلمان عن تضامن المملكة الكامل مع مصر في هذا الحادث الأليم، ووقوفها إلى جانب مصر ودعمها في مواجهة مثل تلك الأحداث العصيبة، وذلك في إطار علاقات الأخوة القوية والتعاون البناء المتميز الذي يجمع بين البلدين وشعبيهما الشقيقين.

ومن جانبه، أعرب الرئيس السيسي عن عميق شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين ولمواقف المملكة المشرفة والداعمة لمصر وشعبها تحت قيادته الحكيمة.

وأكد الرئيس السيسي أن مصر عهدت من شقيقتها المملكة العربية السعودية دوماً مواقف أصيلة ونبيلة تعكس عمق العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين على المستويين الرسمي والشعبي، وتتناسب مع ما تشهده العلاقات يوماً تلو الآخر من رسوخٍ وتنامٍ ملحوظ في كافة المجالات.