الهاتف الجوال.. وحوادث المرور

تحدثت في مقال سابق عن الأخطاء التي يمكن أن تحدث عند قيادة السيارات وخاصة لدى المراهقين والشباب. وهنا أود أن أتحدث بإيجاز عن الأخطاء القاتلة والخطرة جداً التي تحدث بسبب الانشغال بالهاتف الجوال.

ولم يكن الهاتف الجوال من ضمن الأسباب التي تذكر في حوادث المرور قبل عدة سنوات، ولكن تكرار الحوادث بسببه أثبت للمسؤولين في المرور بأن استخدام التقنية الحديثة في الهواتف الجوالة أدى إلى مزيد من الحوادث المرورية.

وقد شهدت المملكة العربية السعودية في شهر إبريل من عام (2010 م) تشغيل نظام (ساهر) وذلك لرصد المخالفات المرورية آلياً، وخاصة مخالفي السرعة وقطع الإشارة لكن هذا النظام للأسف لا يقوم برصد مخالفات استخدام الهاتف الجوال أثناء القيادة، ما يعني أن التقنية الحديثة في الهاتف الجوال قد أسهمت في تحييد نظام ساهر وزيادة الحوادث المرورية.

لقد أثبتت الأبحاث العلمية أن استخدام الهاتف الجوال أثناء القيادة يقلل من تركيز الدماغ بحوالي 37 % ويقلل من قدرة السائق على رؤية الطريق بشكل واضح، وربما يسبب مضاعفة نسبة التعرض للحوادث إلى أكثر من أربع مرات.

إن سرعة معدل انتشار الهواتف الذكية في المملكة هو معدل كبير جداً، حيث تجاوز انتشار الهواتف الجوالة إلى 182 % بالنسبة إلى عدد السكان في المملكة، وهي من أعلى النسب على مستوى العالم.

وتفيد الاحصاءات الصادرة من وزارة الصحة بوقوع حوالي 17 حالة وفاة يومياً وعدد الاصابات 86 حالة بالمملكة. وتأتي منطقة الرياض الأعلى في عدد الحوادث بحوالي 28 % من إجمالي حوادث المرور في المملكة حسب بيانات مصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات.

إن العديد من الاحصاءات العالمية تدل على أن استخدام الهاتف الجوال يمكن أن يؤدي إلى عدم قدرة السائق على التحكم والتركيز والتشتت الذهني وعدم استخدام الفرامل في الوقت المناسب. ومن المؤشرات التي تدل على ارتفاع نسبة الحوادث هي نتيجة لاستخدام الجوال في الحديث أو تبادل الرسالة النصية أو برامج مثل (الواتس أب) و(السناب شات) وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي. أما من يستخدم الهاتف الجوال بيده اثناء القيادة فيكون قد فقد جزءاً مهما من اتقانه للقيادة الآمنة.

وتدل الاحصاءات أن نسبة الحوادث التي يحدث فيها اصطدام السيارات وجهاً لوجه في المملكة تصل إلى حوالي 78 % من مجموع الحوادث، وخاصة بين المراهقين والشباب.

إن التوعية المكثفة بعدم استخدام الهاتف الجوال أثناء القيادة مهم جداً سواء للحديث أو المراسلة أو فتح مواقع التواصل الاجتماعي.. وهذا يمثل خطراً حقيقياً ويزيد من نسبة الحوادث المرورية.

إنني أرجو من المسؤولين في إدارات المرور وغيرها من الجهات المسؤولة ان يهتموا بدراسة ظاهرة استخدام الهاتف الجوال، وفرض غرامة تؤدي إلى عدم استخدام الجوال لقائد المركبة، وأن يسبق ذلك توعية مكثفة بعدم استخدام الهاتف الجوال من أجل مستقبل شبابنا وأبنائنا في كل مكان من مملكتنا الحبيبة..

نقلاً عن الرياض