حمى حفلات التخرج أحدثت قلقاً لكثير من المتابعين خلال الايام القليلة الماضية بشكلها ومبالغاتها وسماجتها، حتى خرجت من مكانها الجميل الذي يسجل اسعد اللحظات، الى حفلات صخب وتبذير وإثارة لحفيظة العقلاء، وإرهاق مادي لأسر الطلاب في الجامعات والمدارس الخاصة، وعنصر غيرة وتمايز بين الطلاب في المدارس، ولست هنا في مجال استعراض الاحداث التي مرت على مسامع ومرأى الجميع في صالات الافراح والفنادق والمطاعم التي حُجزت بالكامل لمدارس خاصة اقيمت فيها الحفلات حتى الفجر، لكن أناقش قضية تستلزم تدخل المسؤولين من رجال التربية والعلم والتعليم وإن اقتضى الامر تدخل الجهات الاعلى للحد من تفاقم انحراف مسار حفلات التخرج،

فالمعروف ان حفل التخرج كان مقتصراً على الجامعات فقط لأن معنى التخرج هو التحول من مرحلة التعليم الى مرحلة العطاء والعمل، ولان ذلك فيه مزيد من ترف التعليم انتهجت المدارس الخاصة في مراحلها المختلفة تنظيم حفلات تحاكي التخرج الجامعي، وتداعت اعباؤه وتطوراته حتى وصلت الى ما وصلت اليه الان، واصبح التنافس والسباق بين المدارس والجامعات الاهلية يحدد مستوى الجامعه والمدرسة المظهري والدعائي في خرق واضح لنظام التعليم والاشراف الرسمي.

لذا يستلزم اتخاذ اجراء يمنع اقامة اي حفل للتخرج اقل من مستوى الجامعي، وما يطبق من اجراء في المدارس الحكومية في عدم تنظيم حفلات تخرج في مراحل التعليم العام، يجب ان ينطبق على المدارس الاهلية ويشدد عليها في ذلك ويكفيها ما تضعه من اعباء ماديةة على اولياء الامور، واعباء نفسية على طلاب النوعين من التعليم وبالذات في المراحل العمرية الاولية. ولي في حفل التخرج للجامعات وقفة اخرى تتعلق بالكيفية التي يجب ان تكون عليه حفلات التخرج لتحقق للطلاب فرصة اروع لتسجيل هذا الحدث والاحتفال به ومشاركة الاهل والاصحاب في تلك المناسبة لعلي اتطرق اليها مستقبلاً بعد ان ننعم بقرار حازم في عهد الحزم والعزم لمنع حفلات التخرج فيما قبل الجامعة والله الموفق.

نقلاً عن الرياض