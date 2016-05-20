يوم يفرح المؤمن بمقتل المجرم!

زفت الأخبار السعيدة خبر مقتل الهالك مصطفى بدر الدين أحد أزلام (حزب الشيطان) الإرهابي المرتبط تنظيميًا وعقائديًا بالمجوس الصفويين في قم وطهران.

البُشرَى الطيّبة نابعة من السجل الأسود لهذا القاتل المحترف والشيطان الماكر. ومن سجله الحافل التحاقه بالحرس الثوري الإيراني حتى قبل نشأة وتأسيس الحزب الفاجر في لبنان، فهو إذًا ضليع في المؤامرة غارقٌ في الولاء للمجوس، سابقٌ في العمالة على شيخه المنافق حسن نصر اللات.

ومن سجله الأسود تورّطه في محاولة اغتيال أمير الكويت آنذاك في أوائل الثمانينيات الميلادية من القرن المنصرم، وهو متورِّط كذلك في التخطيط لتفجيرات مدينة الخبر في بلادنا، كما أنه متهم رئيس في جريمة اغتيال السيّد رفيق الحريري رئيس وزراء لبنان الأسبق.

ولسواد سجله، فقد حُكم عليه بالإعدام في الكويت، لكنه هرب بعد غزو صدام حسين للكويت وفتح سجونها وتهريب مساجينها، ولستُ أعلم لماذا لم تُطالب الكويت بعد تحريرها عام 91م الحكومات اللبنانية المتعاقبة بتسليم هذا المجرم الغادر.

وأما أشد سجلاته سوادًا، فإشرافه على قتل الأبرياء في سوريا، واغتصاب الحرائر، وتدمير البيوت والمستشفيات والمساجد.

المهم نحن مسرورون لمقتل هذا القاتل المحترف، بل هو واجب على كل مَن يُحب الله ورسوله إظهار الفرح لمقتل أي من أعداء الله ورسوله، وهذه العيّنة الفاسدة من عناصر حزب الشيطان تُمثِّل أعتى النماذج من العداوات المستفحلة لله ورسوله عليه الصلاة والسلام، ولصحابته وأزواجه أمهات المؤمنين.

ومقتل هذا العميل الفارسي هو تصديق لقول الحق تبارك وتعالى: (إن تكونوا تألمون، فإنهم يألمون كما تألمون)، أي إن كان مجاهدي سوريا في ألم ومحنة، فإن أعداء الله كذلك، وحزب الشيطان من الأعداء حتمًا. أما بقية الآية ففيها طمأنة وبشرى: (وترجون من الله ما لا يرجون)، ذلك أن المجاهدين الصابرين الصادقين يولون وجوههم شطر ربهم يتضرَّعون إليه، إليه يجأرون ويلجأون. أما أمثال الهالك بدر الدين، فأتباع الضلالة والخرافة، صلتهم بالقبور والسراديب أوثق من صلتهم بالله، إذ يرجون من البشر ما لا يرجون من الله.

ألا تبًا لهذا الشيطان، قبّحه الله في الدنيا والآخرة!!

نقلاً عن المدينة

