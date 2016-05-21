السعودية.. 45 ألف حادث سير في إبريل

بلغ عدد الحوادث في السعودية نحو 1500 حادث يوميا، وذلك من أصل 45376 حادثا مروريا خلال شهر إبريل الماضي، وذلك بمعدل حادث كل دقيقة، على ما أفادت صحيفة "الاقتصادية".

وحسب إحصائية حكومية، فإن منطقة الرياض تصدرت المرتبة الأولى في عدد الحوادث بنسبة 28 في المئة، حيث بلغ عددها نحو 12754 حادثا مروريا، تليها منطقة مكة المكرمة بـ11247 حادثا.

وسجلت حوادث شهر أبريل نسبة انخفاض تقدر بنسبة 5 في المئة مقارنة بشهر مارس.

وجاءت المنطقة الشرقية في المرتبة الثالثة بـ8359 حادثا، تليها منطقة عسير بمجموع حوادث بلغ 2875 حادثا، و2020 حادثا في منطقة القصيم، إضافة إلى 1949 حادثا وقع في منطقة جازان.

فيما سجلت منطقة نجران أقل النسب في عدد الحوادث المرورية، حيث لم تسجل سوى 193 حادثا، بنسبة انخفاض عن شهر مارس الماضي بلغ 24 في المئة.

ويقدر عدد الحوادث في مناطق تبوك بـ1682 حادثا، والمدينة المنورة بـ1195 حادثا، والحدود الشمالية بـ1087حادثا، و864 حادثا مروريا في منطقة حائل في الفترة نفسها.

إلى ذلك، شرعت الإدارة العامة للمرور بتقديم خدمة إيصال "رخص سير المركبات" عبر البريد إلى مقار إقامة العملاء المسجلين في نظام أبشر والعنوان الوطني في الرياض.