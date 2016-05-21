السعودية.. غالبية المدمنين بين 21 و29 عاماً

تتصدر فئة الشباب الحالات الخاضعة للعلاج من إدمان المخدرات بمجمع الأمل للصحة النفسية بالدمام، حيث إن النسبة الأكبر من المرضى تتراوح أعمارهم بين 21 عاما و29 عاما، حسب ما أفادت صحيفة "مكة".

وأكد مدير إدارة خدمات المرضى بالمجمع، محمد القرني، أن المستشفى يستقبل حالات للعلاج من إدمان المخدرات لفئات عمرية من الشباب شكلت ما نسبته 41%، وهم ما بين 20 و29 عاما، مشيرا إلى أن كثيرا من ذوي المرضى يجهلون بعض النظم واللوائح والضوابط الخاصة بزيارة المنومين.

وأوضح القرني أن المستشفى يستقبل حالات من دول الخليج وبعض الدول العربية، داعيا أهالي المرضى للتقيد بأنظمة وتعليمات الزيارات، إذ خصصت صالات للزيارة وغرفة لكل زائر تتمتع بالخصوصية، وخاضعة للرقابة الأمنية والطبية، مبينا أن المجمع جهة علاجية غير ربحية، والدولة تقدم كل أنواع العلاج للمرضى النفسيين أو المدمنين دون مقابل.

نظام الزيارة

أولا: المرضى الخاضعون للتحفظ الأمني: الزيارة بإدارة وحدة مكافحة المخدرات.

ثانيا: المرضى المتطوعون: أقارب المريض من الدرجة الأولى (الأب- الأم - الأخ- الأخت- الزوج- الزوجة- الابن- البنت - الشخص الذي أحضر المريض).

واجبات الزوار تجاه المريض

تقتصر الزيارة على الأقارب من الدرجة الأولى، أو من يراه الفريق العلاجي شريكا في البرنامج العلاجي.

ضرورة الالتزام بالوقت المحدد للزيارة، لخضوع المرضى لبرنامج علاجي بتوقيتات.