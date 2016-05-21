العطالة والقرارات النارية !

- لا شيء يقتل فرحة التخرج ونشوة النجاح مثل تبدد الأمل في الحصول على وظيفة في الوقت المناسب للعطاء واستثمار الحماسة وإقبال النفس على العمل .

- الإحباط الذي يعانيه الخريجيون والخريجات جراء العطالة يتفاقم عاماً بعد عام ويزداد سعيراً مع ازدياد الحاجة للوظيفة لضيق ذات اليد أو لضغوط اجتماعية أو أسرية .

- مهارات اتخاذ القرار بشأن الوظيفة يفتقدها المحبطون العاطلون لسنوات طوال ، لذا تجيء قراراتهم إما متهورة أو متشنجة أو قصيرة النظر .

- يتقدمون لوزارة الخدمة المدنية وتعرض عليهم الشواغر التي تلتزم هي للدولة وللمجتمع بسدها ، بعضهم يقبل بالعمل في مكان ناءٍ كالمتقدمين لوظائف التعليم لأنهم لحظة اتخاذ قرار الموافقة لم يفكروا إلا بالعطالة وسنوات الانتظار والرغبة الملحة في كسب رقم وظيفي حكومي أياً كان ، ثم يعيشون طوال فترة دوامهم في ضيق وتجزع ونقمة على جهة عملهم ، رغم إن العقد بينهم وبين الخدمة المدنية وتم باختيارهم ورضاهم !

- أو يرفضون المنطقة النائية من الأساس ، كالمثال الحاضر في المشهد المحلي هذه الأيام لطبيب الأسنان العاطل الذي رفض عرض الخدمة المدنية ثم رأى أن يمسرح قضيته بحرق شهادته لافتعال الإثارة!

- قراراتنا المهمة ينبغي أن تكون متأنية ومتوازنة وواقعية ومتحررة من كافة الضغوط .

- فهم وتفهم اللوائح والأنظمة ومعرفة مسؤوليات الجهات الحكومية هي البنى التحتية للقرار الواقعي .

- التعامل مع الضغوط وتحييدها عند اتخاذ القرار يصقل الشخصية ويجعلها أكثر توازناً في الاختيار وأكثر صلابة في تحمل تبعات القرار.

- تحمل المسؤولية المترتبة على القرارات الشخصية يساعد في تخفيف وطأة العمل في مكان غير مناسب .

- ليس أسوأ من تحول التضجر والنقمة لعادة صباحية ، نقتات عليها طوال الطريق للعمل ، لأننا حين نصل نصل بلا روح ولا دوافع ولا رغبة في العطاء .

- حين نستمرىء عدم الرغبة في العطاء ونتصور أنه ردة فعل عادلة تجاه العمل الذي قبلنا به لكننا نكرهه ، نصبح عبئا تنموياً على بلدنا وتتشظى علاقتنا بمكوناته ، وينعكس هذا الشتات في دواخلنا على هيئة سخط وتشاؤم وجلد ذات ونفس لوامة نشطة تعرف كيف تصلانا السعير.

- الحياة العملية جهاد نفس قبل كل شيء ، وحين نوقع مع أنفسنا مذكرة تفاهم في الالتزام بالواجبات والسعي لنيل الحقوق ، سنكون أكثر اطمئناناً وأكثر قوة .

- الوزارات المعنية بالوظائف ذات التحديات والضرائب عليها تدارس الحلول المحفزة لشغل الشواغر وحصول الرضا الوظيفي لدى الموظف ، فتحقيق الأمان ووجود التعزيز يبعثان على المزيد من العطاء وتحقق الولاء للمنظمة .

نقلاً عن المدينة