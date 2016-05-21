نقد بلا سخرية!

ردود الفعل الجماهيرية على القرارات الحكومية والتطورات الاقتصادية والسياسية تعكس حجم الوعي المجتمعي تجاه التعاطي مع المتغيرات بحرية رأي مستقلة، والقدرة على التعبير عن هذا الرأي بموضوعية، باستخدام أداة اتصالية مشروعة، وهذه المكونات الثلاثة أركان أساسية للحرية أياً كانت حرية السوق للأفكار، أو حرية المشاركة مع المجموع في القضايا المثارة، وتبعاً لذلك لا تكون حرية الرأي مؤثرة مالم تكن مقيدة بلا انفلات، أو تجاوز، أو تهكم لا يليق بالأشخاص والمؤسسات.

نعم تحولت مواقع التواصل الاجتماعي اليوم إلى منصات رأي أكثر منها مصدراً موثوقاً للمعلومة، ونتيجة لذلك أصبح المواطن شريكاً في التعبير والتعليق والنقد والانتقاد أحياناً، وهذه المساحة المتروكة بلا تفعيل حقيقي لنظام الجرائم المعلوماتية؛ أفرزت خطاباً ساخراً ومأزوماً في فكره ولغته وسلوكه، وأصبح التندر معها مثيراً للاشمئزاز والملاسنة والخروج عن النص، وتحوّل المسؤول معها إلى مترقب أكثر مما هو منجز؛ خوفاً من ردود الفعل الساخرة، أو تلك التي لا يعجبها أن ترى تقدماً لا يستجيب لطموحاتها، أو على مستوى المقارنة مع الآخر الذي سبقها، أو حتى لا يغيّر من الواقع شيئاً من وجهة نظرها.

وعلى الرغم من حق المواطن في النقد، إلاّ أنه يمكن أن يتحقق بلا سخرية، أو انتقاص، أو انفلات، أو تأزيم، حيث يفترض أن تحمل ردود الفعل مع أو ضد أو قبول ورفض؛ حيثيات ومقترحات وتوصيات للموقف أو القرار المثار، من دون تجاوز، أو تهكم، أو خروج عن مبادئ الحوار والرأي والرأي الآخر؛ لأن ما ننشده أكبر بكثير من محاولات التقليل مما تحقق وسيتحقق، وما يعوّل على المواطن في هذه المرحلة لا يقل جهداً عن ممارسة حكومته في الوصول إلى ما يُفترض أن يكون وليس ما هو كائن، وعلى هذا الأساس من ينتقد وليس من ينقد -والفارق بينهما كبير- هو في الواقع رضي أن يكون خارج مجموع الشراكة المجتمعية، وبالتالي لا يعوّل عليه في مهمة التغيير للأفضل، والمضي إلى الأمام المتحضّر.

صناعة السخرية في المجتمع فن، وذوق أيضاً، ولا يستطيع إنسان أن يتجاهل حجم هذه السخرية في المجتمع، وما وصلت إليه اليوم من منافسة وربما تفوق على مجتمعات كنّا نستعير منها «النكتة» في زمن مضى، والغريب أننا نضحك عليها، بل ونتفنن ونتنافس في تركيب مقاطع ساخرة، أو صناعتها وإسقاطها على مواقف سياسية أو مجتمعية، ولكن ماذا عن ردود الفعل الخارجية على ذلك؟، ولن أقول الداخلية لأننا سنتجاوزها وربما ننساها ونتسامح عنها، فكثير من التغريدات المؤدلجة والمأزومة، والمقاطع الساخرة المنتشرة بيننا اليوم؛ وصلت إلى فضاء آخر من العالم الذي يقيس ويفسّر ويحكم على واقعنا، وهو ليس كذلك، ولكنها وصلت، وهو ما يعني باختصار أن المواطن أصبح مشاركاً في بناء صورة مجتمعه خارجياً، وليس الحكومة فقط التي تتولى ذلك، وهذا مؤشر على أن أي جهد للإعلام الخارجي للمملكة يجب أن يبدأ بالمواطن في سلوكه وحرية رأيه.

فرق كبير بين المقاطع الفردية المسلية، أو التغريدات التي تحمل وجهة نظر خاصة، وبين تلك المقاطع والتغريدات التي تحمل رسائل سياسية، أو محبطة، أو متضخمة في تحويل الحالة إلى ظاهرة، حيث لا يمكن أن نتقدّم وبيننا من يتهكم، أو ينشر الشائعات، أو يلون الحقائق، ولا يمكن أن نتجاوز خيبات البعض في مقاطع مركبة وقد رصدها الإعلام المضاد وحولها إلى مادة تأزيم للواقع، ولا يمكن أن نراهن على الإنجاز وهناك من يتصيّد الأخطاء ويثيرها في مهمة السباق على النشر بلا وعي أو مسؤولية وطنية.. مرة أخرى لك حق النقد ولكن بلا سخرية!.

نقلاً عن الرياض