"اقرأ" معسكر لـ١٤ ألف شاب وفتاة في السعودية

يتنافس 14 ألف شاب وفتاة سعودية في تحدي القراءة الوطنية "اقرأ" الذي تستمر مراحله 6 أشهر لإخراج جيل مميز بعلمه وثقافته يشرف عليه مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي التابع لأرامكو السعودية.

اجتمع المرشحون في العاصمة الرياض لتقديم مشاركاتهم والنقاش حولها مع ٣ لجان تحكيمية ضمت ١٠ محكمّين من الأكاديميين والمثقفين. وسينتقل ٤٠ شابا وشابة إلى ملتقى الإثراء في شهر شوال، حيث يحظى المرشحون بدورات تدريبية مكثفة وبيئة مناسبة للعمل على تطوير عروضهم النهائية الخاصة بجائزة "قارئ العام".

يذكر أن المسابقة الوطنية للقراءة ستنتهي بتتويج كبير للفائز بجائزة قارئ العام، إلى جانب مسار آخر للمسابقة يُعنى بتصوير الشغف بالقراءة والكتب ويطلق عليها "قارئ الجمال".