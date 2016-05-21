ما هي حقيقة صورة العاملة المقعدة؟

أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أنها لم تتلقَ أي شكوى حول استقدام عاملة منزلية مُقعدة، وأن ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي من صور لعاملة منزلية على كرسي متحرك، سبق أن أثير قبل نحو عامين.

ودعت الوزارة جميع عملائها إلى التقدم بالشكوى في حال تعرضوا لتلاعب أو إخلال في الاتفاق مع مكاتب وشركات الاستقدام عبر القنوات الرسمية المعتمدة، انطلاقًا من حرصها على ضمان حقوق كل عملائها، وذلك عن طريق التواصل عبر الموقع الإلكتروني لبرنامج العمالة المنزلية "مساند" على الرابط www.musaned.gov.sa أو عن طريق الاتصال على الرقم الموحد لخدمة العملاء في الوزارة ( 19911 ).

وأكدت الوزارة أن العقود المعتمدة والأنظمة تضمن للعميل حق إعادة المبالغ التي دفعها من قبل مزود الخدمة في حال تعرض للإخلال في العقد، إضافة إلى أنه لا يمكن استقدام أي عامل إلى المملكة إلا بعد اجتياز الكشف الطبي المعتمد لدى سفارات المملكة في بلد الإرسال.