بالصور.. هذه قوات السعودية المشاركة في "نسر الأناضول"

وصلت إلى مطار كونيا، مجموعة القوات الجوية الملكية السعودية المشاركة في تمرين "نسر الأناضول 4- 2016" الذي يقام في تركيا، بمشاركة عدد من الدول، حيث كان في استقبال المشاركين قائد مجموعة القوات الجوية بالتمرين العقيد الطيار الركن علي بن ظافر العمري وعدد من أركان التمرين.

وأوضح العقيد الطيار العمري أن التمرين المشترك "نسر الأناضول 4 - 2016"، الذي سيتم تنفيذه بين القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية التركية، بمشاركة عدد من الدول المتقدمة في مجال العمليات الجوية المشتركة الحديثة يأتي ضمن الخطط والبرامج التدريبية المعدة مسبقاً من القوات الجوية السعودية لصقل وتطوير مهارات الأطقم الجوية والفنية والإدارية ودعم جاهزيتها.

وأشــار إلى اكتمال وصول جميع المشاركين من أطقم جوية وفنية ومساندة من قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية إلى قاعدة كونيا الجوية بجمهورية تركيا، وبقدرات وإمكانيات ذاتية من قواتنا الجوية 100%.

وأضاف العقيد الطيار العمري، أن مشاركة القوات الجوية الملكية السعودية في تمرين نسر الأناضول جاءت لكونه من أعرق وأكبر المناورات العسكرية المشتركة القتالية الجوية على مستوى العالم التي تقام في ظروف عمليات عسكرية حقيقية، مبيناً أن الاستعدادات والتجهيزات للتمرين تمت بكل احترافية وعلى أعلى درجات السلامة المتبعة في مثل هذه التمارين، حرصاً على الظهور بالمظهر المشرف الذي يليق بمكانة القوات الجوية والعمل على المحافظة على تميزها الدائم في جميع المحافل ومنها التمارين المشتركة.