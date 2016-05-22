بالورود.. "صالة 5" تستقبل مسافري أول رحلة لـ"السعودية"

بالورود، استقبلت الصالة 5 الجديدة بمطار الملك خالد الدولي اليوم الأحد، بعد تشغيلها، أول رحلة رقم 1628 قادمة من المدينة المنورة، فيما غادرت من الصالة الرحلة رقم 1569 المتجهة إلى الوجه عند الساعة 06:20 صباحاً كأولى الرحلات المغادرة منها، إضافة إلى مغادرة أخرى إلى كل من الدمام والطائف وشروره والوجه، بعد أن أتمت الخطوط الجوية العربية السعودية عملية الانتقال التدريجي لتشغيل الرحلات الداخلية عبر الصالة الجديدة.

وجهزت 36 منصة لإنهاء إجراءات السفر وخدمة ضيوف "السعودية" في الصالة الجديدة، بواقع 30 منصة لإنهاء إجراءات السفر على درجة الضيافة، و6 منصات مخصصة لدرجتي الأولى والأعمال، فيما وفرت 10 أجهزة للخدمة الذاتية لتمكين الضيوف من إنهاء جميع إجراءات السفر ذاتيا، من حجز وإصدار تذاكر السفر وطباعة بطائق صعود الطائرة، بجانب توفير 8 أجهزة لتسجيل المسافرين على قائمة الانتظار ذاتيا، إضافة إلى تأمين مكتب مبيعات بالقرب من منصات إنهاء إجراءات السفر لخدمة الضيوف في عمليات شراء التذاكر، أو تقديم الخدمات الأخرى لضيوف "السعودية".

وأوضح نائب الرئيس التنفيذي للمشاريع الاستراتيجية محمد على البكري أن الصالة الجديدة بإمكاناتها التقنية الحديثة، تساعد المؤسسة على تنفيذ خطتها على الوجه المطلوب وفق الهوية الجديدة لـ"السعودية سواء فيما يتعلق بتوفير أجهزة الخدمة الذاتية، أو الأنظمة الآلية في عملية إنهاء إجراءات السفر، بالإضافة إلى جدولة الرحلات، ونمط التشغيل ومستوى الأداء والخدمة.

وتم الانتقال إلى الصالة الجديدة رقم 5 بشكل سلس، ما عكس نتاج العمل الدؤوب والجهود المخلصة من فريق العمل المكلف للتجهيز والانتقال التدريجي للصالة الجديدة، حيث يعد التوسع الحالي عاملاً مساعداً لزيادة حجم وأعداد الرحلات مستقبلاً.