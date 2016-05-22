تفاصيل وفاة رضيع على رحلة "السعودية"

رغم محاولات الإنعاش التي قدمها الاستشاري الذي كان على متن الطائرة، توفي طفل يبلغ من العمر 7 أشهر على متن الخطوط العربية السعودية.

وتوفي الطفل قبل هبوط الطائرة إلي مطار الملك عبدالعزيز في جدة، بعد محاولة إنعاش استمرت حتى 20 دقيقة لكن دون جدوى.

وعند هبوط الطائرة على مطار الملك عبدالعزيز، تم استدعاء الفريق الطبي، وصعد على متن الطائرة الدكتور محمد الحارثي والممرض متعب السلمي من مستوصف الصالة بالمطار.

وتم استكمال الإجراءات، ونقل جثمان الطفل لثلاجة مستشفى الملك فهد بجدة، وأرجع الدكتور الحارثي سبب الوفاة لعدم تحمل قلب الطفل ضغط الهواء في الطائرة، ما تسبب في توقف قلبه على الفور.