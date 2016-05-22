فساتين نسائية لتهريب 47 ألف حبة كبتاغون

أحبط جمرك مطار الملك خالد الدولي محاولة تهريب 47.206 ألف حبة كبتاغون، عُثر عليها مُخبأة ضمن إرساليات وردت للجمرك عبر البريد السريع.

وأوضح مدير عام جمرك مطار الملك خالد الدولي، سلطان الفهيد، أنه تم إحباط الكمية من حبوب الكبتاغون من خلال 3 إرساليات عبارة عن "فساتين نسائية"، وردت للجمرك عبر البريد السريع، حيث عُثر أولاً على 18.502 من حبوب الكبتاغون كانت مخفية في مخابئ تم تجهيزها في أحد الفساتين، حيث تم وضع كمية الحبوب في الجزء الأعلى من الفستان، بطريقة مصنعية.

وأشار الفهيد إلى أنه في الإرساليات الأُخرى للملبوسات "الفساتين"، ضبطت بنفس طريقة التهريب السابقة حيث عُثر على 14.263، و14.441 حبة كبتاغون، مبيناً أنه جرى بعد ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

كما أكد أن هذه الإرساليات وردت عبر البريد السريع بأسماء وهمية ليست حقيقية، وذلك بقصد التمويه على المراقب الجمركي عند إجراء عملية الكشف والمعاينة، إلا أن يقظة المراقب الجمركي أحبطت هذه المحاولات، مشدداً على أن منسوبي الجمارك السعودية يبذلون أقصى جهودهم لمنع دخول مثل هذه الممنوعات وغيرها، وذلك في سبيل المحافظة على أمن وسلامة الوطن والمواطن.