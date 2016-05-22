"البلوت" يفصل 17 معلمة سعودية بالباحة

أقدم مدير مدرسة أهلية في الباحة على فصل 17 معلمة لعبن البلوت، بحسب قولهن، داخل المدرسة أثناء الدوام الرسمي.

وأوضحت المعلمات أن لعبهن للبلوت كان بعد سماح مديرة المدرسة لهن في وقت الفراغ وأيضاً لعبت معهن. كما أشارت إلى أنه أقيم تحقيق بإدارة التعليم قبل فترة وعلى مرأى ومسمع من وزارة التعليم إثر ألفاظ نابية كانت تقولها لهن مديرة المدرسة، وفق الوطن.

من جهتها، نفت مديرة المدرسة، خديجة الغامدي، السماح للمعلمات باللعب: "لم أسمح لهن باللعب أبداً، والمعلمات هن من قمن بهذه اللعبة، وأنا في إجازة".

وقال المتحدث الرسمي لإدارة العامة للتعليم بالباحة، محمد هضبان، إنه لم يتم إصدار قرار فصل المعلمات، وما حدث هو إشعار عدد من المعلمات بإنهاء عقودهن مع نهاية العام الدراسي من قبل المالك، وهذا الإجراء جاء وفق اللوائح المنظمة لذلك، ويعد من حقوق المالك للمدرسة بناء على المبررات النظامية، وفي حال صدور قرار إنهاء العقود يتم إشعار الإدارة العامة للتعليم بذلك.