7 ملايين معتمر يصلون السعودية هذا العام

يصل إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة 7 ملايين معتمر خلال الفترة من بداية موسم العمرة حتى بداية موسم الحج، وسط منظومة من الخدمات المتكاملة تعمل على استقبالهم وتسكينهم وتقديم الخدمات لهم في جميع المجالات. ويقدم المعتمرون عبر عدة مداخل، أهمها: مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، وميناء ينبع التجاري، ومطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز بينبع، والمداخل البرية لدول الخليج ودول شمال المملكة، وجندت الدولة كل طاقاتها لاستقبالهم وتسهيل مرورهم حتى الوصول لمكة المكرمة أو المدينة المنورة.

وقال مدير فرع وزارة الحج بالمدينة المنورة م. محمد بيجاوي لـ"الرياض" إنه من المتوقع أن يصل عدد المعتمرين هذا العام إلى حوالي 7 ملايين خلال فترة موسم العمرة، وصل منهم حتى الآن 5.5 مليون عن طريق مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، ومطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز، وميناء ينبع.

وتحدث عن إحصائية لأعلى الجنسيات قدوماً خلال فترة العمرة لهذا العام وعدد التأشيرات الممنوحة لكل جنسية، حيث صدرت 1،275،758 تأشيرة لمصر قدم منهم 1،143،594، وصدرت للباكستان 918،063 تأشيرة قدم منهم 840،102، وإندونيسيا 655،163 قدم منهم 606،753، يأتي بعد ذلك الهند 436 ألف تأشيرة، وتركيا 439 ألفا، والأردن 343 ألفا، والجزائر 313 ألفا، وماليزيا 211 ألفا، والعراق 183 ألفا، بريطانيا 77 ألفا، وباقي دول العالم 695 ألف تأشيرة. بعدد إجمالي وصل إلى خمسة ملايين و548 ألف معتمر.

وحظي هذا العدد الكبير من المعتمرين بخدمات مميزة ومعدة مسبقاً وفق خطط مدروسة اشترك في إعدادها عدة جهات حكومية وأهلية حرصت على تذليل كافة الصعوبات وتقديم أفضل الخدمات حسب توجيهات ولاة الأمر.