الأذيّة في المعرفة الشخصيّة!

أظن أن الذين يقرأون لكُتَّابٍ لا يعرفونهم شخصياً، و لم يسبق لهم مشاهدتهم في برنامج، أو صدفة أدّت لجلسة عابرة حتى، يَنْعَمُونَ بعلاقة أكثر شغفاً و حميميّةً مع الكِتَاب، ذلك أن في الكلمات التي لا تربطنا بأصحابها علاقة شخصية من أي نوع، تُفتحُ نافذة، من هذه النافذة نسمع صوت الكاتب، همساً تُصدِّقه الروح: " أنتَ لا تعرفني شخصياً، و أنا كذلك، ليس بيننا مصلحة خاصة تتطلّب كذباً، أو مجاملةً، أو خوفاً! ، إنها واحدة من فُرَص العمر التي يصعب تفويتها ليكشف كل منا أسراره إلى الآخر، فرصة لنكون أصدقاء دون أن يتمكن أياً منا من استغلال هذه الصداقة في أمور غير التي بُنِيَت عليها من الأساس في أي لحظة مقبلة، هيّا بنا!"

الشعراء يمسّهم أقَلّ الضرر، ذلك أن الشعر حالة من الغناء، و الغناء حالة من الجسد!، أدباء الرواية و القصة، و كتّاب الفكر، يَمَسَّهم ضرر حقيقي، ضرر بالغ، نتيجة للقمع أو البهرجة!، والقُرّاء يُعاقَبُونَ، ويُعاقِبُونَ بالحذر الدائم، باليقظة السلّبيّة، بصعوبة التصديق!

يمكن للمعرفة الشخصيّة أن تكون غير ضارّة كثيراً، إن هي أتت بعد فوات الأوان! ، مثْل أن تأتي بعد أن يكون الكاتب قد حقق مجداً فائض الشهادات، عبر سنوات طويلة من عمره، أو العكس: أن يكون القارئ هو من تمرّس في فنون القراءة، حتى شفّت روحه و شَفَتْ!، شَفَّتْ فخفَّت، و شَفَتْ فاختفت من و عن كل زهو و خيلاء و غطرسة، في هذه الحالة أيضاً يمكن للمعرفة الشخصية أن تكون أقل ضرراً.

غياب المعرفة الشخصية، بين الكاتب و القارئ، يفتح أبواب الحريّة و النزاهة و الرغبة في المحبة و القدرة على التصديق و الحميمية في الحوار الخفيّ و الظاهر، بين الكاتب و القارئ، من خلال الكتاب و وقت القراءة، فن الكتابة يتجلى و كذلك فن القراءة، على نحو لا يمكن للمعرفة الشخصية إلا خدشه، أو التشويش عليه!

قد نعرف عن كتّابنا المفضّلين أشياء كثيرة فيما قبل و فيما بعد، قد نعرف أدق خصوصياتهم، لكنها لا تؤثِّر سلباً، و لا تسلبُ أثَراً!، طالما كانت هذه المعرفة عن طريق كلمات على ورق، المعرفة الشخصية هي المؤذِية، أو القادرة على أن تكون مؤذِية، و التي لا تَعِفّ عن استخدام قدراتها إلا نادراً!

