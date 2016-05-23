الأمن القومي الخليجي والعلاقات مع أميركا ليست حرب استنزاف سياسي!

خلال الأسبوع الماضي وفي مدينة أبو ظبي الغنية عن التعريف، طرح مركز الإمارات للسياسات سؤالاً مهماً حول العلاقات الأميركية بالشرق الأوسط وانعكاس ذلك على الأمن القومي الخليجي، وكنت أحد المشاركين في هذه الورشة بجانب عشرات المختصين من الجانبين الأميركي والخليجي والعربي أيضاً، وكان عنوان الورشة تحديداً عن (تحول التقدير الاستراتيجي الأميركي للشرق الأوسط وانعكاساته على أمن الخليج)، العلاقات الأيركية مع الشرق الأوسط في حقيقتها كانت تقرأ سياسياً في اتجاه واحد فقط مما جعل من أميركا ولمدة طويلة تقيَم وفق هذا الاتجاه الذي تبلورت بداياته بعد الحرب العالمية الثانية بشكل تقريبي.

لقد تشكل تاريخ منطقة الشرق الأوسط تحديداً وهو يتعاطى فكرة العلاقات الاستراتيجية بين أميركا ومصالحها في منطقة الشرق الأوسط، وتشكلت ثقافة شعبية تؤمن بهذه العقيدة السياسية التي تمنح الولايات المتحدة الحق الكامل للمحافظة على مصالحها الاستراتيجية، وأصبحت الظاهرة السياسية في الشرق الأوسط مبنية وفق هذه الأسس وروجت المراكز السياسية في كثير من دول الشرق الأوسط بأنها جزء من هذه المصالح الاستراتيجية، مما ساهم في ترسيخ مفاهيم محددة توحي بأن الحماية والاستقرار في دول الشرق مرتبط وبشكل مباشر بالأمن القومي الأميركي مباشرة، وكانت هذه الحقيقة تفرض نفسها في المشهد السياسي في الشرق الأوسط ولمدة طويلة.

في العام (2009) ألقى الرئيس الأميركي أوباما خطابه الشهير في جامعة القاهرة وفي بداية الخطاب قال أوباما (السلام عليكم) وبعد أحداث الربيع العربي أدركنا متأخراً أن السلام عليكم التي عناها هي للمغادرة من المنطقة وفق أسس استراتيجية عملت أميركا على بنائها خلال ثلاثة عقود مضت، ولكننا اليوم والعالم من حولنا أدركنا أن أوباما لم يكن قادراً على ترجمة هذه الاستراتيجية بشكل دقيق فحصدنا أخطاءه وكذلك أميركا تفعل.

لأسباب تاريخية لم تكن الولايات المتحدة قادرة على تقديم تصوراتها للمنطقة على شكل ملفات سياسية، فمنطقة الشرق الأوسط تاريخياً شكلت مزيجاً سياسياً مختلطاً لم تتطور أدواته السياسية لكي تعتمد على نفسها وتبني مجتمعات ديمقراطية واعدة، الأيديولوجيا شكلت البيئة الحاضنة لكل التحولات السياسية التي أطلقتها المعاهدات الدولية ولعل أبرزها معاهدة (سايكس-بيكو) التي وضعت تصورا محوريا للمنطقة يقوم على تشكيل منطقة ألغام أيديولوجية متعددة المصادر تتحكم فيها الطائفية والقوميات والمذهبيات والعرقيات القبلية والمناطقية.

السؤال المهم اليوم يركز وبشكل كبير حول أولويات منطقة الشرق الأوسط وخاصة منطقة الخليج حيث يوجد تكتل سياسي شبه موحد ولديه الاستعداد التام للدخول في المنظومة الدولية لتحقيق تطور على المستوى الشعبي والمشاركة السياسية، بقية مناطق الشرق الأوسط يعاد ترتيبها تلقائياً ليس كما ترغب أميركا أو روسيا أو أي قوى عالمية أخرى بل وفقا لمتطلبات تاريخية عميقة وقد وصف (كيسنجر) هذه الحالة بقوله "في الشرق الأوسط يتمادى الجهاديون من سنة وشيعة في تمزيق المجتمعات وتفكيك الدول بحثاً عن رؤى ثورة عالمية قائمة على رؤية أصولية لدينهم" انتهى كلامه، نعم فالحرب المؤدلجة هي عنوان هذه المنطقة منذ مئات السنين والخروج منها ليس عملية سياسية ممكنة، بقدر ما هي عملية فكرية ثقافية.

كل مايهمني في هذا المقال هو الأمن القومي الخليجي وتوازن القوى في المنطقة على اعتبار أن الخليج أصبح المؤهل الوحيد لقيادة منطقة الشرق الأوسط، فالمصالح الحقيقية لكل دولة مشرعنة سياسياً بل هي من البديهيات السياسية، وكل ما أخشاه أن تتحول قضية الأمن القومي الخليجي إلى عملية استنزاف سياسية نستدرج فيها، الخليجيون عليهم العمل بصرامة مع هذه العلاقة كما عليهم أن يعيدوا قراءتها بشكل مختلف، فالحقيقة تقول إن أميركا وخاصة بعد أن نشر الصحافي الأميركي (جيفري غولدبرغ) عقيدة أوباما التي شرح فيها أوباما عجز أميركا الدائم عن فهم المنطقة وفق مقومات تاريخية وهذا يناقض رؤيته التاريخية للقوة التي صنعتها أميركا من الداخل عبر التاريخ.

القوة في عقيدة أوباما كتلة مجتمعية تتشكل من المجتمع الأميركي بحضاراته وتماسكه وقواه الديمقراطية والمجتمعية، وهذه الكتلة يجب ان تكون قادرة على فرض القوة عبر التزام بقية دول العالم أمام هذه الكتلة الأميركية، هذه الفلسفة في عقيدة أوباما هي ما سوف يجعل أميركا مستقبلاً أقل تأثيراً على المستوى الدولي، فالتاريخ يثبت ان مقومات القوة ليس بعداً مجتمعياً قوياً من الداخل فقط، فالرئيس أوباما يعتقد حرفيا "أن قوة أميركا تنبع من تماسكها ونمائها في الداخل وليس من علاقاتها الدولية وسطوتها الخارجية".

لقد سأل كيسنجر في كتابة (النظام العالمي) أن أميركا الراغبة في الاضطلاع بمسؤولية كبرى في النظام العالمي للقرن الحادي والعشرين عليها ن تكون مستعدة للإجابة على أسئلة مهمة من قبيل، ماالذي تسعى أميركا لمنعه..؟، وماالذي تسعى أميركا لتحقيقه..؟، وماالذي لاتسعى أميركا لمنعه أو لتحقيقه..؟، وما الذي يجوز لأميركا ان تنخرط فيه..؟، وما هي طبيعة القيم التي تسعى أميركا لترويجها..؟ ومع كل هذه الأسئلة يعترف كيسنجر أنه لا يمكن لأميركا أن تسهم في نظام عالمي جديد دون حلفاء.

في سياق العلاقات والأمن القومي الخليجي علينا أن ندرك أن الولايات المتحدة في عهد أوباما ساهمت في إعادة قراءة الوجه الأميركي العالمي، فبعث القوة من جديد من داخل أميركا لم يعد أمراً فاعلاً كما كان قبل عقود فقد صعدت في العالم اليوم قوى اقتصادية وسياسية أذهلت العالم بشكل كبير، وقد منح العالم اليوم بكل دوله فرصاً تاريخية للتغيير وبناء مجتمعات قوية ومتماسكة، كما أن مساهمة التقنية اليوم لم تنحصر في بعدها الثقافي بل أصبحت التقنية ووسائل التواصل الاجتماعي مؤثراً فلسفياً حتى في الأبعاد الجيوسياسية في العالم وهذا ما نشهده اليوم في الصراعات التي تسود العالم.

الأمن القومي الخليجي والعلاقة مع أميركا يجب ألا يخضعا للمساومة التاريخية، فالخليج كما تدركة أميركا لاعب رئيس في المنطقة وسوف يظل، وأي دفع نحو المواجهه الطائفية سوف يخلق مساحات مشتعلة يصعب التحكم بها، كما أن المواجهات العسكرية تفرض معايير وقيماً سياسية يصعب التنبؤ بها واتجاهاتها، الخليج لاعب رئيس اليوم دولياً وهذا الضغط الأميركي لن يدوم حولها، فتجربة أوباما السياسية كما أعتقد لن تتكرر ولن يتحدث التاريخ أو الأميركان أنفسهم عن أوباما مرة أخرى.

*نقلا عن صحيفة "الرياض".