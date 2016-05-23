السعودية.. مبتعث عاد من أميركا ومات دهساً

لم تعلم عائلة مبتعث في حائل أن الحفلة التي أقامتها له ابتهاجاً بتخرجه ستكون حفلة وداع للحياة أيضاً، فالساعات الست التي قضاها أيمن الضمادي مع عائلته قبل أن يلقى حتفه على يد "مفحط" أمام المنزل، لا تزال حاضرة في ذاكرة العائلة صغيرها وكبيرها.

أيمن الضمادي، حاصل على ماجستير هندسة كهربائية ونظم المعلومات من إحدى الجامعات الأميركية، عاد والابتسامة على محياه، ليستقبله في مطار حائل أخوه وأطفال العائلة الساعة الحادية عشرة مساءً في حفلة مصغرة بالمطار.

وقال ياسر الضمادي، شقيق المبتعث، "انتقلنا لمنزل والدي لنكمل الاحتفال مع والدي ووالدتي وأخواتي وسهرنا حتى الساعة الثانية فجراً وهو يتحدث لنا ويروي طموحاته وأمنياته".

وتابع الضمادي لـ "العربية.نت": "تفرقنا بعدها وبقي هو لأداء صلاة الفجر بالمسجد المقابل لمنزل الوالد وبعد الصلاة دهسته سيارة، عندما كان يهم بالخروج من المسجد، لتكون فاجعة ما بعدها فاجعة لأسرتنا والوالدين".

وقبل يوم من وصوله، جهزت والدة أيمن غرفته في منزل العائلة بحائل ليسكن معها في نفس المنزل وتم تجهيز الغرفة وتغيير الأثاث، حتى الثلاجة لم تنسها والدة أيمن لتعمل على تجهيزها احتفالا بابنها العائد بعد تحقيق النجاح.

أما والده، فعمل على تجهيز وتجديد غرفته وصيانتها ليعد الأيام بانتظار وصوله والاحتفال بشهادته العلمية التي رفع بها رأسه عالياً.

وأشار ياسر الضمادي إلى أن شقيقه حصل على بعثة لاستكمال الدكتوراه، وكان مقرراً أن يعود للدراسة مرة أخرى في شهر أغسطس المقبل.

أيمن الضمادي لم يكن مهندساً فحسب بل كان أديباً وشاعراً له عدة مساجلات شعرية في مواضيع متعددة.

حتى اللحظة، لا تزال الحادثة مسجلة ضد مجهول، فوالد أيمن الذي يعتصر قلبه ألماً على فراق ابنه يقول إنه بقي مسجى على الأرض لساعات دون أن يسعفه أحد نظراً لوقت الفجر، وخلو الشوارع، لكنه تساءل: "ألم يحن قلب من دهسه عليه، لماذا لم يتصل على الأقل بالإسعاف قبل هروبه من مكان الحادث؟".