السفير السعودي: نأمل حل مشاكل تسليم المساعدات بالعراق

أعرب ثامر السبهان، سفير المملكة العربية السعودية، لدى العراق عن أمله في أن تُحل المشاكل الإدارية للحكومة العراقية التي تعترض تسليم المساعدات الإغاثية.

وقال السبهان في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، اليوم الاثنين: "نأمل أن تحل المشاكل الإدارية الحكومية التي تعترض تسليم المساعدات الإغاثية لإخواننا في الأنبار وظروف تخزينها التي قد تتلفها".

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمر بتقديم مساعدات عاجلة للمتضررين من أهالي محافظة الأنبار غرب العراق قبل حوالي أسبوعين، وأكد السبهان حينها أن هذه المساعدات كبداية وتأتي امتداداً للمساعدات الإنسانية التي تقدمها المملكة لإغاثة الشعوب العربية بتوجيهات سامية كريمة، واستكمالاً للدور الإنساني الذي تضطلع به المملكة حكومة وشعباً استشعاراً للواجب الديني والأخلاقي والإنساني الذي تلتزم به في مساعدة الدول والشعوب العربية المتضررة على مر السنين والتاريخ.