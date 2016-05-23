القمة الإنسانية.. وصراع الهاوية!

تنطلق اليوم الاثنين في أسطنبول أعمال مؤتمر القمة العالمية الأولى للعمل الإنساني، بمشاركة 70 رئيس دولة وحكومة ورؤساء منظمات وجمعيات إنسانية دولية، إلى جانب شركات ومؤسسات خيرية وربحية، برعاية وتنظيم من الأمم المتحدة، حيث ستناقش القمة خمسة محاور رئيسة تتعلق بإنهاء الصراعات التي أنهكت الشعوب، ومعايير حماية الإنسانية، ومعالجة النزوح القسري، وتلبية احتياجات الإنسان المعيشية بما فيهم النساء والأطفال، والاستثمار في العمل الإنساني.

وتأتي هذه القمة في ظروف سياسية وأمنية بالغة التعقيد والحساسية، خاصة في دول عربية وأفريقية تعاني من ويلات الحروب والصراعات كما هو الحال في الأزمة السورية، واليمنية، والعراقية، وقبل ذلك الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، إلى جانب تفشي الفقر والجهل والأمراض في دول أفريقيا الوسطى وعانى منها أكثر من 125 مليون إنسان، وغياب تام للضمير العالمي في الصمت على الجرائم التي تُرتكب في حق الإنسانية، وأدت إلى حالة تهجير ونزوح ولجوء وتشرد قاسية وصلت إلى أكثر من 60 مليون حالة، فضلاً عن عمليات القتل على الهوية، وتهديد وتخويف الأبرياء من حقهم في العيش والعمل والعدالة الاجتماعية، وهو ما ضاعف من حجم التحديات والتداعيات التي أفرزتها تلك الأزمات على واقع الإنسان في العالم.

والسبب الرئيس في تلك الأزمات يعود إلى صراع المصالح على مناطق النفوذ والسيطرة من دول عظمى، والتدخلات السافرة في تقرير مصير الشعوب المستضعفة، حيث كان الصراع عنواناً لما وصل إليه الإنسان العربي تحديداً، سواءً الصراع على السلطة والمال السياسي، أو الصراع الطائفي، أو الصراع من أجل التغيير، وكلها صراعات جعلت الإنسان يدفع الثمن من أمنه واستقراره، وتنمية وطنه، والتعبير عن قراره، وأسوأ من كل ذلك ابتزازه ومساومته في العيش الكريم على أرضه، ومصادرة ثرواته، وحاضره ومستقبله.

صراع الأقوياء تحول اليوم إلى مشروعات بالوكالة على الأرض، سواءً أكانت مشروعات للفوضى الخلاّقة، أو التقسيم، أو تصدير الطائفية والثورات، أو مشروعات الإرهاب الأجير الذي ترك بصمة العار على جبين الإنسانية؛ حين يكون التطرف من اليمين أو اليسار سبيلاً لمشروع دول وليس منظمات فقط، وكانت تداعياته شاهدة على حجم معاناة الإنسانية من الظلم والاضطهاد وكسر الإرادة.

العمل الإنساني في دول شتى من العالم مثقل بأزمات وخيبات ساستها، ورموزها، وتخلّف مجتمعاتها وفشلها في حماية إنسانها، حيث لا تجد على الخارطة السياسية اليوم دولاً لا ينازعها أحد على مصالحها، أو يتدخل في شؤونها، أو يجاهر في النيل منها، ويكفي في عالمنا العربي أن تكون إيران على قائمة الدول الراعية للإرهاب، ونشر الطائفية، والتدخل في شؤون الغير، وهو ما ترك دولاً مثل سورية والعراق ولبنان واليمن يواجهون مشروع الفشل والتأزيم والتصنيف المذهبي، وتكوين الأحزاب والمليشيات المسلحة لقتل الإنسان وتشريده، فضلاً عن تصدير أزماتها وأحلامها وثورتها إلى دول الجوار للنيل من أمنها واستقرارها.

القمة الإنسانية في أسطنبول أمام منعطف تاريخي ليس في اتخاذ القرارات، أو احتمالية تنفيذها، ولكن في ضرورة التصدي للصراع وأجنداته ووسائل تغذيته بالتعصب والكراهية، حيث أخذ الصراع الإنسانية إلى المكان غير اللائق بها، وأعادها إلى أزمان غابرة من التخلّف والضياع، ويكفي أن تكون رحلات اللاجئين في أعماق البحر، والنازحين في المخيمات على الحدود، والمشردين في كل مكان من العالم دروساً قاسية لحجم الصراع الذي قادنا إلى الهاوية، ولا نزال صامتين حتى أمام صورة الطفل السوري «إيلان» وهو يغرق في البحر ولم يبتلعه، بل قذف به إلى ساحل مكشوف ليراه العالم شاهداً على المأساة، وتنكشف معه حجم المؤامرة على الإنسانية التي يدعي المجتمع الدولي أنه قادر على حمايتها!.

*نقلا عن صحيفة "الرياض".