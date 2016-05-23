المعهد التقني للألبان في الخرج يحتفل بتخريج 114 متدربا

احتفل المعهد التقني للألبان والأغذية بمحافظة الخرج بتخريج (114) شابا من الدفعتين الرابعة والخامسة من متدّربي المعهد في (4) تخصصات رئيسية، هي إنتاج الألبان والأغذية وصيانة معدات الإنتاج والإنتاج الحيواني وصيانة معدات التبريد والتكييف.

وأقيم حفل التخرج يوم الأحد برعاية وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور مفرج بن سعد الحقباني وبحضور محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد للتدريب التقني والمهني ومحافظ محافظة الخرج شبيلي آل مجدوع القرني ونائب الرئيس التنفيذي بشركة المراعي عبدالله العبد الكريم والمدير التنفيذي للمعهد ابراهيم بن سعود العقيلي.

وبهذه المناسبة أوضح محافظ المؤسسة الدكتور أحمد بن فهد الفهيد أن المعهد التقني للألبان والأغذية يعتبر أحد نماذج برنامج الشراكات الاستراتيجية للمؤسسة مع قطاع الأعمال لتأهيل الكوادر الوطنية، بما يتناسب واحتياج سوق العمل السعودي، والتي يتم من خلالها تشغيل معاهد متخصصة في مختلف القطاعات التقنية والصناعية بما يحقق رؤية السعودية 2030 بتوطين الصناعات والاستفادة من طاقات أبناء الوطن.

وأضاف الدكتور الفهيد أن مهارات هؤلاء الخريجين وحماسهم للعمل سيدعمون تواجد الكوادر الوطنية بالمجال الصناعي والتقني مما يدعم رؤية المملكة المستقبلية بخفض نسبة البطالة إلى (7) % وهو ما تسعى اليه المؤسسة حيث تعمل على زيادة معاهد الشراكات الاستراتيجية لتصل إلى (35) معهداً خلال الخمس سنوات القادمة.

وأشار الفهيد إلى أن معاهد الشراكات الاستراتيجية أثبتت فاعليتها بعقد علاقة متينة مع مؤسسات القطاع الخاص وهو ما يوفر وظائف لائقة بالسعوديين ويدعم قدرتهم التنافسية بالوظائف المتاحة في سوق العمل السعودي، حيث ستواكب رؤية المؤسسة رؤية السعودية 2030 بموائمة المخرجات التدريبية لحاجة سوق العمل، من خلال تقديم برامج تدريبية بمعايير عالمية في أكثر من (100) كلية ومعهد تقني لتحقيق أهداف الرؤية والوصول إلى اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي ووطنٍ طموح.

من جهته ذكر نائب الرئيس التنفيذي بشركة المراعي عبدالله العبد الكريم أن استثمار المراعي في إنشاء معهد من هذا النوع يأتي في إطار مسؤوليتها الاجتماعية، حيث إن توطين الوظائف بالشركة يعّد أحد الأهداف الرئيسية التي تعمل عليها الشركة بكافة خططها القصيرة والطويلة المدى.

وبين أن المعهد يستهدف تمكين الشباب السعودي من العمل في صناعة الأغذية، من خلال تزويدهم بالمهارات التقنية اللازمة، التي تؤهلهم للعمل بهذه الصناعة الحيوية بعد الحصول على التدريب والتأهيل اللازمين.

من ناحيته بيّن المدير التنفيذي للمعهد إبراهيم بن سعود العقيلي أن إنشاء المعهد هو ثمرة تعاون بين شركة المراعي والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وصندوق تنمية الموارد البشرية، حيث يعتبر المعهد التقني للألبان والتغذية المعهد الوحيد المتخصص بالمملكة الذي يمُد سوق العمل السعودي بالكفاءات الوطنية المؤهلة في قطاع صناعة الألبان والأغذية.

ودعا العقيلي خريجي الثانوية العامة للمساهمة برؤية السعودية 2030 بتنويع مصادر الدخل بالانضمام للمعهد للحصول على المهارات اللازمة لدعم توطين التقنية والصناعات بالمملكة، حيث يلتزم المعهد بتقديم التدريب المبتدئ بالتوظيف للشباب السعودي وفق المعايير العالمية ويساعدهم على إيجاد وظائف لائقة فيهم حيث نجح خلال الخمس سنوات السابقة بتحقيق نسبة ثبات وظيفي بحوالي (100) %.

يذكر أن المعهد التقني للألبان والأغذية هو أحد برامج الشراكات الاستراتيجية بشراكة بين المراعي والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وبدعم من صندوق الموارد البشرية تأسس 2009 م ويستهدف تأهيل كوادر سعودية متخصصة في مجالات صناعة الألبان والأغذية.