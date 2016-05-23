داخل محكمة بالأحساء.. عراك بالعقال يصيب 7 أشخاص

استدعى عراك بالأيدي والعقال بين مواطنين داخل المحكمة الجزئية بالأحساء لتدخل الجهات الأمنية لفض النزاع، الذي أصاب 7 أشخاص بجروح بسيطة وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وبلغ عدد المقبوض عليهم 35 مواطناً بأعمار متفاوتة، تم التحفظ عليهم جميعاً تمهيداً لإحالتهم لهيئة التحقيق والادعاء العام.

وأوضح العقيد زياد الرقيطي الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، أنه عند العاشرة والنصف من صباح اليوم تلقت شرطة محافظة الأحساء بلاغاً عن نشوب شجار داخل أروقة المحكمة الجزائية بمحافظة الأحساء بين عدد من الأشخاص إثر دعوى قضائية تنظر فيما بينهم.

وأسفر الشجار عن إصابة 7 أشخاص بإصابات بسيطة وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وقد تمكنت قوة أمن المقر بالمحكمة من ضبط أطراف الشجار بمساندة دوريات الأمن وقوة المهام والواجبات الخاصة.