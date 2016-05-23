ما بين التحريض والتغرير «شعرة»!

قبل فترة عرضت قناة العربية برنامجاً جريئاً ومهماً حمل عنوان "حساب المحرضين"، أنا هنا لن أكرر ولن أزيد على التعليقات التي تم تناولها عن هذا الفيلم القصير، ولكن ما لفت انتباهي أننا انتقلنا في تفكيك المفهوم الغامض للإرهاب إلى عناصر أكثر وضوحاً وشفافية كنا نتحايل عليها ونتغاضى عنها، وأحياناً تكون هناك اعتبارات معينة لا تدع المجال للحديث عنها بوضوح.

الانتقال من الاستغناء عن مفردة "التغرير" إلى المفردة الأقوى والأهم وهي "التحريض" مرحلة مهمة من أهم مراحل القضاء على الإرهاب في بلادنا، فكم "تحايلنا" وترددنا ونحن في كتاباتنا المتعددة نستعين بالمفردة "الأضعف" وأقصد بها التغرير، وحتى من حبنا وعطفنا على شبابنا الذين اتخمونا إرهاباً وعدوانية، كنا نقول باستمرار المغرر بهم، وهذا أمر في مجتمع مسالم ومتحاب، عكس ما يحاك حولنا من مؤامرات لتوجيه التهم الإرهابية لنا كدولة وكمجتمع متكامل في ظل ما نعانيه حولنا حالياً، وأمننا مشغول وبنجاح فائق في القضاء على أهم العناصر الإرهابية التي ابتلينا بها للأسف!

في مقالات سابقة لي وبتوافق مع الكثير من الكتاب كنت أقول إن المشكلة الكبرى في الإرهاب لدينا ممن يرسلون الفتاوى والتغرير أو التحريض حالياً للشباب وهم يعيشون بالقصور الفارهة ويتنقلون ما بين العواصم الأوروبية، و"المُحرَض بهم" يساقون كالأغنام للدخول للحدود السورية والعراقية من أجل نصرة الدين حسب شعاراتهم الوهمية.

الملفت في برنامج "حساب المحرضين" أن الزميل محمد اليوسي نجح في قيادة البرنامج بتقديمه وحواراته بصورة رائعة وملفتة، خصوصاً أن اليوسي من معرفتي به من السعوديين المتمكنين بدرجة عالية أمام الكاميرا كمراسل مباشر للعربية، فكان حضوره ملفتا للانتباه، ولكن لا بد أن نحيي شجاعة من تحدثوا من داخل سجن الحائر وبصورة صريحة، وأيضاً نقف احتراماً وتقديرا لأبنائهم وأقربائهم، بالظهور وبكل شجاعة وشفافية للحديث عن سجين الحائر، ومطالبتهم بصوت وطني بمعاقبة من تسبب بتحريضه!

الشفافية الأمنية التي نعيشها في بلادنا أثمرت كثيراً في توحيد الصف، وفي الوقت نفسه في فضح من يتسترون تحت العباءات المختلفة بهدف دعم الإرهاب، مما أعطى علاقة وثيقة ما بين الشعب ووزارة الداخلية، قلما نجد على ما يرام في الكثير من الدول حتى المتقدمة منها.

أيضاً الاستعانة بالمستشار عبدالرحمن اللاحم في البرنامج وهو طرف مهم في قضية رفع القضية على بعض المحرضين، أعطى البرنامج ثقلاً أكبر، وتحول من مجرد سرد لواقع أو قضية معينة إلى قضية رأي عام بكل ما تحمله هذه الكلمة من معان، ومن هنا مازلنا نكرر بأهمية توظيف البرامج والأفلام المباشرة وغير التقليدية لمحاربة الإرهاب، وخصوصاً "الدراما" كما نجح ناصر القصبي وزملاؤه العام الماضي بهذا الخصوص من خلال "سيلفي" وأيضا لا ننسى الحلقة الأهم في مشروع محاربة الإرهاب درامياً التي قام بها منذ سنوات عبدالله السدحان وناصر القصبي، ولكن الذي اختلف أن المجتمع ودرجة تفكيره حالياً تختلف عن السابق نوعاً ما.

*نقلا عن صحيفة "الرياض".

*