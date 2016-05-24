إعفاء 38 ألف مقترض من الصندوق الزراعي السعودي

وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على إعفاء مُزارعي مناطق الدرع العربي من سداد قروض صندوق التنمية الزراعية بسبب الجفاف.

جاء ذلك بعد توصية من اللجنة التي قامت بدراسة أوضاع المزارع المُتضررة من الجفاف في تلك المناطق.

ووصل عدد المُقترضين الذين تم إعفاؤهم إلى 38774 مُقترضا ممن تقع مزارعهم داخل نطاق الدرع العربي التي تُغطي مناطق مكة المكرمة، عسير، الباحة، جازان، وأجزاء من مناطق المدينة المنورة والرياض والقصيم وحائل وتبوك نتيجة تضررهم من الجفاف نظراً لنُدرة المياه داخل هذا النطاق حيث يعتمد في مخزونه المائي على معدلات سقوط الأمطار وجريان الأودية.

كما بلغ إجمالي أرصدة القروض الزراعية التي تم إعفاؤها "مليارا ومائتين واثني عشر مليون ريال"، وجميعها قروض عادية.