السعودية.. القبض على قاتل المبتعث العائد من أميركا

تمكنت الأجهزة الأمنية بمنطقة حائل، من القبض على المتسبب في وفاة المبتعث العائد من أميركا، المهندس أيمن الضمادي.

وقال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة حائل، الرائد سامي الشمري في بيان صحافي، إنه في تمام الساعة الرابعة والربع من صباح الأحد ورد بلاغ إلى مركز شرطة العزيزية يفيد بسرقة سيارة من أمام أحد المنازل، وتم رصد السيارة في نحو الساعة الرابعة وخمسين دقيقة في أحد الأحياء، وعند محاولة استيقافها فرَّ سارقها، وقام بعكس اتجاه الطريق؛ ما تسبب في دهس أحد المشاة بعد خروجه من صلاة الفجر، وواصل الجاني الهرب، وعُثر على السيارة متوقفة خلف أحد الأسواق.

وأضاف: تم الاشتباه في أحد الأشخاص من أصحاب السوابق؛ وتم القبض عليه، واعترف بارتكابه جريمتي السرقة والدهس، فتمت إحالته لهيئة التحقيق والادعاء العام.

وكان شقيق المبتعث، ياسر الضمادي، قال لـ"العربية.نت" إن شقيقه حصل على بعثة لاستكمال الدكتوراه، وكان مقرراً أن يعود للدراسة مرة أخرى في شهر أغسطس المقبل. وتابع "أيمن الضمادي لم يكن مهندساً فحسب بل كان أديباً وشاعراً له عدة مساجلات شعرية في مواضيع متعددة".