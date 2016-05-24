السعودية.. مصرع رجلي أمن في مطاردة بعفيف

لقي رجلا أمن مصرعهما صباح اليوم الثلاثاء، أثناء ملاحقة سيارة هربت من نقطة تفتيش متمركزة في محافظة عفيف.

وفي التفاصيل، أوضح الناطق الإعلامي لشرطة الرياض العقيد فواز الميمان، أن إحدى نقاط الدوريات المتمركزة في محافظة عفيف حاولت عند الثامنة والنصف من صباح الثلاثاء استيقاف سيارة مسرعة من نوع كاميري، فلم يتجاوب السائق فتابعته إحدى فرق النقطة، وأثناء الملاحقة اصطدمت الدورية بالسيارة الهاربة، ما أدى لانقلابها ومصرع اثنين من رجال الأمن، وتابع السائق الهرب.

وبالتحري واتخاذ الإجراءات، تعرفت الجهات الأمنية على هوية مالك المركبة، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وبالتحقيق معه أقر بأن المركبة كانت لحظتها بحوزة أخيه الأصغر الذي أخفى نفسه، فيما تحفظت الشرطة على مالك المركبة، بغرض التأكد من المعلومات التي أدلى بها.