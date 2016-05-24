انخفاض جرائم القتل العمد في السعودية

أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي عن "انخفاض طفيف في جرائم القتل العمد في السعودية"، مشيراً إلى "ارتفاع نسبة جرائم إطلاق النار في البلاد بـ 4%".

وفي مؤتمر صحفي حول مؤشرات الجريمة في السعودية، لفت التركي إلى "انخفاض بنسبة 60% في جرائم الطعن"، مشيراً إلى أن "محاولات الخطف شهدت انخفاضا في العام الماضي".

وقال: "انخفاض جرائم الاعتداء على الأموال بنسبة 5.5% إلى 46073 جريمة، بمعدل 149.6 جريمة لكل مائة ألف من السكان".

وحول جرائم الاعتداء على النفس، أوضح أن الفئة العمرية من 25-30 عاما مثلت 26.72% من المتورطين في جرائم الاعتداء على النفس، تليها الفئة العمرية من 19-24 بنسبة 21.57%.

وأشار التركي إلى أن "المتورطين في جرائم الاعتداء على النفس معظمهم دون الثلاثين عاما"، لافتاً إلى أن "العمالة الأجنبية تمثل النسبة الأكبر في جرائم الاعتداء على النفس يليهم الطلاب".

وأفاد بأن "السائقين والعاملات المنزليات هم الأقل نسبة في جرائم الاعتداء على النفس". وبلغت نسبة تورط العمال 22.28% من جرائم الاعتداء على النفس بالمملكة، يليهم الطلاب بنسبة (18.18%).

وشهدت منطقة مكة المكرمة النسبة الأعلى في جرائم الاعتداء على النفس بـ 35.82%، بمعدل 209.8 جريمة لكل مائة ألف من سكانها، فيما شهدت منطقة الرياض 17.95% من جرائم الاعتداء على النفس بالمملكة، بمعدل 107.5 جريمة لكل مائة ألف من سكانها.