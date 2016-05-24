بالصور.. "تورنيدو" السعودية تستعد لـ "نسر الأناضول"

وصلت إلى قاعدة كونيا الجوية بتركيا اليوم مجموعة طائرات القوات الجوية الملكية السعودية من نوع تورنيدو، وذلك للمشاركة في تمرين نسر الأناضول 4 / 2016.

وكان في استقبال الطائرات الملحق السعودي في أنقره وبوخارست العميد البحري الطيار الركن خالد بن حسين العساف، وقائد مجموعة التمرين العقيد الطيار الركن علي بن ظافر العمري، وأركان التمرين، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وأشار قائد مجموعة القوات الجوية المشاركة بالتمرين العقيد الطيار الركن علي بن ظافر العمري إلى انتهاء المرحلة الأولى من تمرين نسر الأنضول وذلك بوصول جميع أطقم القوات المشاركة بالتمرين التي كان آخرها وصول مقاتلات التورنيدو من قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية إلى قاعدة كونيا في الوقت المحدد، مبيناً أن العمليات التدريبية ستنطلق حسب الجدول الزمني المحدد لها مسبقاً.

وأكد أن العمل قائم ومستمر للوصول إلى الأهداف المرجوة من التمرين، ومنها تعزيز أواصر التعاون المشترك في مجال التدريب وتبادل الخبرات الفنية مع الدول المشاركة في التمرين الذي من شأنه الرفع من كفاءة الأطقم الجوية والأطقم المساندة لها في بيئة عملياتية.

وكانت مجموعة القوات الجوية المشاركة بالتمرين قد وصلت في وقت سابق بكامل تجهيزاتها وأطقمها البشرية إلى قاعدة كونيا، حيث كان في استقبالها قائد مجموعه التمرين وعدد من أركاناته، ومن المقرر انطلاق فعاليات التمرين خلال الأيام القادمة وذلك بعد الانتهاء من جميع الإجراءات المحددة لذلك وأيضاً اكتمال جميع قوات الدول المشاركة.

يذكر أن تمرين نسر الأناضول من أكبر التمارين الجوية في العالم، من حيث عدد الدول المشاركة وتنوع الطائرات وأساليب التكتيك العملياتي الجوي.