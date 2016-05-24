صور.. القبض على سعودي روّج 22 ألف زجاجة خمر

كشف الناطق باسم المديرية العامة لمكافحة المخدرات المكلف، العقيد عبدالعزيز بن محمد بن كدسة، عن أن الشخص السعودي الذي تم توقيفه بتهمة ترويج المخدرات والمسكرات، عُثر بحوزته على "2735" زجاجة مُسكر، مشيراً إلى أن جهات البحث والتحرّي توصلت إلى أنه أحد الممولين الرئيسيين لمروّجي الخمور، ولديه مستودع خاص بمدينة الرياض.

وأوضح العقيد عبدالعزيز أن المتهم استأجر المستودع لوضع الكميات المهربة من الخمور وتم دهم المستودع وتفتيشه، وتم ضبط الأشخاص الموجودين فيه، وهم: شخص سعودي الجنسية، وشخصان من الجنسية الباكستانية.

وبين بأنه تم العثور داخل المستودع على 19600 زجاجة مسكر ليصبح إجمالي ما تم ضبطه في القضيتين 22335 زجاجة مسكر وأُحيل المقبوض عليهم والمضبوطات للجهة المختصّة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.