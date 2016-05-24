عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية السعودية

مدني حائل ينقذ أكبر حديقة من الاشتعال

المصدر: الرياض- هاني الصفيان
الدفاع المدني يقاوم نيران الحريق
رابط مختصر

استطاعت فرق الدفاع المدني بمدينة حائل إخماد حريق اندلع مساء اليوم بأحد محلات تقديم القهوة والوجبات السريعة داخل منتزه السمراء.

وأفاد المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة حائل المقدم نافع الحربي، أن فرق الإنقاذ سارعت بالتوجه للموقع وقامت بإخلاء المتواجدين فيما حاصر الإطفائيون النار من عدة جهات حتى تم إخمادها، دون وقوع إصابات.

وأكمل الحربي: "جريد النخل المحيط بالموقع ساهم في سرعة انتشار اللهب وتصاعد ألسنة الدخان ما تسبب في وصول النيران إلى مساحة ألف متر مربع".

وأوضح شهود عيان أن النيران تصاعدت بداية من أجهزة تكييف المحل، ما قد يكون الأمر ماسا كهربائياً.

كلمات دالّة

#السعودية, #الدفاع المدني, #تكييف, #النيران, #ماس كهربائي

إقرأ أيضاً

اختيار المحرر

إعلانات

آخر الأخبار

الأكثر قراءة