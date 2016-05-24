مدني حائل ينقذ أكبر حديقة من الاشتعال

استطاعت فرق الدفاع المدني بمدينة حائل إخماد حريق اندلع مساء اليوم بأحد محلات تقديم القهوة والوجبات السريعة داخل منتزه السمراء.

وأفاد المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة حائل المقدم نافع الحربي، أن فرق الإنقاذ سارعت بالتوجه للموقع وقامت بإخلاء المتواجدين فيما حاصر الإطفائيون النار من عدة جهات حتى تم إخمادها، دون وقوع إصابات.

وأكمل الحربي: "جريد النخل المحيط بالموقع ساهم في سرعة انتشار اللهب وتصاعد ألسنة الدخان ما تسبب في وصول النيران إلى مساحة ألف متر مربع".

وأوضح شهود عيان أن النيران تصاعدت بداية من أجهزة تكييف المحل، ما قد يكون الأمر ماسا كهربائياً.