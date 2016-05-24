الفكرة لم تهرب، أضعتها فقط، قبل لحظات كنت أراها، تأخرت قليلاً في إغلاق الكتاب الذي كنت أقرأ، لأن دودة رمادية صغيرة جداً صارت تمشي بين مفرق الصفحتين، من الأعلى للأسفل قبل أن تعكس مسارها، انتظرت خروجها بسلام من الممر الورقي، لو أغلقت الكتاب لماتت، كانت تمر بين الصفحتين 234 - 235، عند الحافّة احتجت لرفع الكتاب قليلاً و نفضه، خَرَجَت، شكرت الله داعياً: اللهم اجعل قلبي أنظف من الأماكن التي أجلس فيها، لم أُخبر عامل المقهى بوجود الحَشَرة الصغيرة، تركت أمر وجودها سراً بيننا، بإمكاني اختيار مقهى آخر، لكني لا أريد أن أكون واشياً، أو محرّضاً على قتل!، كل هذا مرّ في وقت أقصر بكثير من كتابته الآن، ظننت أن فكرة المقال التي شعّت أقوى من الفقد، لكنها اختفت، شيء يشبه أن يكون جواز سفرك على سرير الفندق، تنتهي من إغلاق الحقيبة، تلتفت فلا تجده! ، و لأن موعد المغادرة الآن، حالاً، فوراً، تنفض الأغطية، تأمل أن تلقاه، أن تسمع صوت وقوعه على الأرض، لكن لاشيء يحدث، تعرف أنه قريب جداً، في الغرفة، قريب من السرير، لكنه اختفى، لم يُسرَق و لم يضع، موجود، هنا، لكن هذه الـ "هُنا" هي الغائبة، الوقت الجائع ابتلع المكان!، هذا ما كنت أقوله لنفسي كل مرة في الحالات المماثلة، أمام فكرة المقال نصف الضائعة حاولت تهدأتي، قلت: رحلات سفر الكتابة موجودة كل لحظة، و بإمكان الكاتب استخراج جواز سفر جديد بفكرة جديدة، لكنني أحببت قوّة الإشعاع في الفكرة الأولى، أسترجع لحظات ما قبل الإمساك بها، ما الذي قمت به قبل اكتشافي لفقدها غير تأخري في إغلاق الكتاب، لا شيء، لا لا، طلبت قهوة، و فتحت جهاز الآيفون على خانة المذكرة لأكتب، لا شيء آخر، لم أكن مهتماً بالأغنية و قد كان الصوت خافتاً جداً لأنني طلبت منهم ذلك لأتمكن من القراءة، تضاربت أفكار وهزم كل منها الآخر!، ها أنا في مطار النشر، دون جواز سفر، بلا أوراق ثبوتيّة، يا ألله، من جديد الجنسية " بدون"!