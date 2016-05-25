المملكة والاستثمار في العمل الإنساني

لا يوجد اليوم حول العالم إنسان أكثر نكبة من الإنسان في الشرق الأوسط، ولعل مكانة هذه المنطقة وأهميتها الجيواستراتيجية أحد أهم عوامل تلك النكبة التي جعلت المنطقة محل نزاعات مزمنة لا تنفك من الانتهاء من أحدها حتى تقع في آخر.. هذه النزاعات أورثت وخلّفت مشكلات لا متناهية كان الضحية فيها هو الإنسان الذي لم تقتصر معاناته على الآثار النفسية والحاجات المادية والافتقار لها، بل تعدى الأمر إلى التعدي على هويته بما تعنيه هذه الكلمة من امتداد اجتماعي وثقافي، فأصبح الاغتراب واللجوء مصطلحات دارجة في القاموس العربي.

ومع الاضطرابات العربية دخل مصطلح اللاجئ السوري ذلك المعجم، وبدا أن الأزمة السورية هي الأفدح والأشد وطأة منذ الحرب العالمية الثانية بعدما تسبب عدوان نظام الأسد في تشريد الملايين إلى الدول العربية المجاورة وفي الأفق الأوروبي والغربي، وهو ما استحث المجتمع الدولي على ضرورة تحمل مسؤولياته تجاه اللاجئين بعدما ابتلع البحر المئات منهم في محاولة منهم للوصول إلى شاطئ الأمان، وهو ما وضع الأوروبيين في مأزق المبادئ التي يعلنون على الدوام الالتزام بها.

بيد أن من تأثر بأزمة الاضطرابات العربية بشكل كبير في العراق ومن ثم سورية وليبيا واليمن هي الدول العربية نفسها المحيطة بتلك الدول كالمملكة والأردن ولبنان وتركيا وجيبوتي وتونس التي تتحمل اليوم عبئاً كبيراً في احتضان هذا السيل البشري الذي يلقي بالتزامات لا تستطيع معها الدول المحدودة الموارد كالأردن ولبنان وجيبوتي تقديم الكثير لهؤلاء اللاجئين الذين يضغطون على قطاع الأمن والخدمات والبنية التحتية ويؤثرن بشدة في اقتصاديات تلك الدول، وهو ما يستوجب وقوفاً جاداً من الدول الغربية والولايات المتحدة بجانب هذه الدول التي بالكاد تستطيع إدارة اقتصادها في الأوضاع الطبيعية.

من هذا المنطلق أسهمت المملكة بإيجابية في الأعمال الإنسانية، واستجابت لمتطلبات الأمم المتحدة، بل وبادرت في كثير من الأحيان التزاماً وإيماناً منها بضرورة الوقوف بجانب الإنسان أياً كانت هويته وموقعه، ويتعزز هذا المبدأ عندما يكون الإنسان عربياً، فعلاوة على احتضان المملكة مليون لاجئ سوري منذ بداية الأزمة وتمكينهم من الانخراط في سوق العمل وقبولهم في المدارس والجامعات وإتاحة حرية التحرك لهم، قدمت المملكة مساعدات عينية للاجئين السوريين في الأردن وسيّرت قوافل المساعدات الطبية والغذائية حيث يتواجد مئات الآلاف في مخيمات بالأردن وغيرها، واتسع الأمر إلى تقديم المساعدات إلى بعض المناطق في العراق كالأنبار التي يواجه سكانها أوقاتاً صعبة، وينطبق الأمر بالنسبة لليمنيين؛ حيث تم إصدار تنظيم يتيح لهم الإقامة في المملكة بشكل نظامي، إضافة إلى مساعدات تم إرسالها في الداخل اليمني وإلى جيبوتي، ومسأسسة جميع تلك الجهود ليشرف على جزء معتبر منها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

إن المنطلق الذي يدفع المملكة اليوم لانتهاج هذه الطريق هو إحساسها وشعورها بضرورة القيام بدورها كرائد للعالم الإسلامي والعربي وكقوة إقليمية في المنطقة، وإيمانها التام بأن العمل الخيري هو استثمار في الإنسان، وأن مساعدته على تجاوز المحن والنكبات قد تقود في النهاية لجعله منتجاً قادراً على العودة إلى بلاده والنهوض بها مجدداً.

* نقلا عن "الرياض"