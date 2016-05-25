صور.. عمال مطار بغداد يعبثون بمساعدات السعودية للأنبار

أدى تأخر توزيع المساعدات الإغاثية على النازحين العراقيين في الأنبار إلى عبث عدد من العاملين في مطار بغداد في المواد الإغاثية داخل المخازن التي تم حجزها، ولم يتم فك قيود هذه المواد التي تم تخزينها بطريقة بدائية والتي يتنظر توزيعها على المحتاجين من نازحي أهالي الأنبار.

وأوضح صباح كرحوت، رئيس مجلس محافظة الأنبار، أن العمل جارٍ على حل العوائق التي تواجه المواد الإغاثية مع وزارة الهجرة والمهجرين، لكن لا تزال الوزارة في طور العمل على إنهاء الإجراءات، مشيراً إلى أن المساعدات التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين للنازحين والمتضررين من أهالي الأنبار لم تصل حتى اليوم، وقد يتسبب تأخيرها في تلف المواد وعدم الفائدة من استخدامها، مستغرباً من هذه الإجراءات التي هدفها إعاقة توزيع المواد على النازحين من أهل الأنبار، داعياً الحكومة العراقية إلى سرعة توزيعها وحل المشاكل التي تواجهها، وذلك بحسب الرياض.

يذكر أن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى العراق، ثامر السبهان، دعا عبر حسابه في "تويتر" قبل يومين إلى حل المشاكل الإدارية والحكومية التي تعترض تسليم المساعدات الإغاثية في الأنبار وظروف تخزينها التي قد تتلفها، كما أن هذه المساعدات أمر بها خادم الحرمين الشريفين كمساعدات عاجلة للمتضررين والنازحين من أهالي الأنبار، وذلك مع منتصف شهر شعبان من عام 1437هـ بثلاث طائرات إغاثية تحمل كل واحدة على متنها 105 أطنان من المساعدات الغذائية والإيوائية.